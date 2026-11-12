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Agropoli ricorda i Caduti di Nassiriya: la cerimonia

Ad Agropoli la cerimonia per la Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni di pace. Scopri i dettagli dell'iniziativa promossa dalle associazioni locali

Di: Roberta Foccillo
Agropoli ricorda i Caduti di Nassiriya: la cerimonia
2 min di lettura

La città di Agropoli si è riunita questa mattina per celebrare la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. L’evento istituzionale ha avuto luogo presso il Monumento ai Caduti di Nassiriya, luogo simbolo della memoria cittadina, per commemorare il sacrificio di chi ha operato in contesti di crisi lontano dall’Italia.

Gli organizzatori e le autorità presenti alla commemorazione

L’iniziativa è stata promossa congiuntamente da due realtà associative attive sul territorio:

  • L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Agropoli.
  • L’Associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco, diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, oltre alle autorità militari e religiose locali. I presenti hanno condiviso un momento di raccoglimento istituzionale per tributare il dovuto omaggio ai servitori dello Stato.

Il ricordo della strage del 12 novembre 2003

Il momento più intenso della mattinata si è registrato durante la lettura dei nomi delle vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003. Quella data segna una delle pagine più drammatiche della storia recente italiana, in cui persero la vita militari dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, personale civile italiano e cittadini iracheni impegnati in attività di ricostruzione e supporto alla popolazione.

La ricorrenza odierna ha esteso il pensiero a tutti gli uomini e le donne che, operando lontano dalla propria terra e dagli affetti familiari, hanno garantito sicurezza e stabilità in aree internazionali ad alto rischio.

L’importanza della memoria per le nuove generazioni

Al termine della celebrazione, i referenti delle associazioni promotrici hanno ribadito la necessità di mantenere vivo il ricordo di questi eventi. L’obiettivo dichiarato è custodire e tramandare i valori legati all’impegno per la pace e alla solidarietà internazionale, affinché l’esempio di chi ha adempiuto al proprio dovere fino all’estremo sacrificio rappresenti un punto di riferimento concreto per i giovani del territorio cilentano.

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