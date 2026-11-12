Screening oncologici gratuiti a Roccadaspide: date e info

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Sabato 14 novembre e sabato 5 dicembre 2026 la sede del Comune di Roccadaspide ospiterà due giornate dedicate alla prevenzione oncologica gratuita. L’iniziativa rientra nel progetto S.C.O.P.R.I. (Screening Coordinati per la Prevenzione e la Rilevazione Iniziale), promosso dall’ASL Salerno con il contributo della Regione Campania.

L’obiettivo dell’intervento sanitario è portare i controlli medici direttamente sul territorio, abbattendo le barriere logistiche ed economiche che spesso rallentano l’adesione agli esami periodici. L’azione è realizzata dall’azienda sanitaria in sinergia con il capofila ASSeL ETS e il partner Consorzio MAGMA, con un’attenzione particolare alle fasce di popolazione più fragili o distanti dai principali presidi ospedalieri.

Quali esami sono previsti e chi può partecipare

Durante i due appuntamenti nella cittadina della Valle del Calore, i cittadini potranno avvicinarsi a tre percorsi di diagnosi precoce, differenziati per sesso e fascia anagrafica:

Prevenzione del tumore della mammella: mammografia gratuita riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. L’indagine strumentale permette di rilevare eventuali alterazioni dei tessuti anche in assenza di sintomi evidenti.

mammografia gratuita riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. L’indagine strumentale permette di rilevare eventuali alterazioni dei tessuti anche in assenza di sintomi evidenti. Prevenzione del tumore del collo dell’utero: esecuzione di Pap-test o test HPV per la popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni, esami mirati a individuare tempestivamente lesioni precancerose.

esecuzione di Pap-test o test HPV per la popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni, esami mirati a individuare tempestivamente lesioni precancerose. Prevenzione del tumore del colon-retto: distribuzione gratuita del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), rivolto sia agli uomini che alle donne nella fascia 50-69 anni. Si tratta di un test domiciliare rapido e non invasivo, utile a intercettare tracce ematiche invisibili legate a polipi o altre anomalie intestinali.

Modalità di accesso e calendario per il ritiro dei kit

Per usufruire dei servizi offerti durante le giornate del 14 novembre e del 5 dicembre non è necessario presentare l’impegnativa del medico di medicina generale, né sostenere alcun costo di ticket.

Per chi aderirà allo screening del colon-retto, la riconsegna dei campioni seguirà un calendario specifico presso lo stesso punto di riferimento:

I kit ritirati sabato 14 novembre dovranno essere riconsegnati mercoledì 18 novembre 2026 .

. I kit ritirati sabato 5 dicembre dovranno essere riconsegnati mercoledì 9 dicembre 2026.

Il valore della prevenzione di prossimità nel territorio salernitano

Portare gli screening oncologici nelle sedi istituzionali dei comuni dell’entroterra risponde all’esigenza di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure. La diagnosi precoce resta lo strumento più efficace per aumentare le possibilità di guarigione e ridurre l’invasività dei trattamenti. Attraverso le tappe locali del progetto S.C.O.P.R.I., la rete socio-sanitaria punta a trasformare l’informazione sanitaria in un’opportunità pratica e immediata per tutta la comunità di Roccadaspide.