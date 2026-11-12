Regione Campania: 115 ex LSU passano da part-time a full-time

Centoquindici dipendenti regionali appartenenti al bacino degli ex Lavoratori Socialmente Utili (LSU) ottengono finalmente la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno. Il provvedimento è diventato operativo grazie alla firma dell’atto di indirizzo da parte dell’Assessore al Personale della Regione Campania, Onofrio Cutaia, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico.
La misura interviene su una vertenza lavorativa aperta da tempo, sbloccando una fase di stallo amministrativo e garantendo nuove certezze occupazionali ed economiche ai lavoratori impiegati negli uffici dell’ente.
I dettagli del provvedimento della Giunta regionale
L’atto di indirizzo appena siglato rappresenta il passaggio tecnico e politico indispensabile per avviare l’iter di adeguamento contrattuale. Non si tratta di una semplice dichiarazione d’intenti, ma dell’avvio formale delle procedure amministrative che porteranno alla modifica dei contratti individuali dei 115 dipendenti coinvolti.
I punti chiave della decisione includono:
- Platea dei beneficiari: la misura riguarda esattamente 115 unità di personale regionale provenienti dal percorso ex LSU.
- Tipologia di contratto: il rapporto di lavoro viene convertito dall’attuale regime part-time al regime full-time (tempo pieno).
- Impatto operativo: il potenziamento dell’orario lavorativo consente di valorizzare risorse già formate e inserite nei flussi operativi dell’ente, migliorando l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini, inclusi quelli delle sedi territoriali della provincia di Salerno.
Le dichiarazioni dell’Assessore al Personale Onofrio Cutaia
Il provvedimento punta a sanare una disparità contrattuale che pesava da anni su personale ormai strutturale per il funzionamento degli uffici pubblici campani. A sottolineare il valore sociale e amministrativo dell’operazione è lo stesso Assessore Onofrio Cutaia:
«Con la firma di questo atto di indirizzo restituiamo finalmente dignità e piena valorizzazione professionale a questi 115 lavoratori, che attendevano da anni il giusto riconoscimento verso il loro impegno quotidiano all’interno della macchina amministrativa regionale. Non si tratta soltanto di un adeguamento contrattuale, ma di un atto di civiltà e di rispetto che riconosce il valore di chi, con dedizione, garantisce ogni giorno i servizi per la nostra comunità».
Cosa succede ora: i prossimi passi amministrativi
Con la firma dell’atto di indirizzo da parte dell’Assessorato al Personale, la palla passa ora agli uffici competenti per la fase attuativa. Il percorso prevede la verifica dei requisiti, l’adeguamento delle dotazioni organiche e la successiva stipula dei nuovi contratti a tempo pieno. Per i 115 lavoratori si chiude così una lunga fase di precarietà legata all’orario ridotto, aprendo una prospettiva di piena integrazione nell’organico della Regione Campania.
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