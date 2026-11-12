Allerta meteo Gialla in Campania: vento, mareggiate e temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo Gialla valido su tutto il territorio regionale, inclusi il Cilento, il Vallo di Diano e la Piana del Sele. Il provvedimento entra in vigore a partire dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 12 novembre, e resterà attivo per le successive 24 ore, fino alle 15:00 di domani, venerdì 13 novembre.

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche interesserà in modo diffuso l’intera provincia di Salerno, portando con sé fenomeni meteorologici rilevanti sia lungo la fascia costiera che nelle aree interne.

I fenomeni previsti: raffiche di vento e mare agitato

Secondo il bollettino ufficiale, la perturbazione sarà accompagnata da venti forti sud-occidentali caratterizzati da intense raffiche. Questa ventilazione determinerà un rapido aumento del moto ondoso, con mare agitato o molto agitato e possibili mareggiate lungo tutte le coste esposte al quadrante sud-occidentale, dal golfo di Salerno fino al golfo di Policastro.

Oltre al vento e alle condizioni marine avverse, sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che localmente potranno risultare anche di forte intensità e accompagnate da fulmini o grandinate.

Rischio idrogeologico e criticità al suolo

L’avviso della Sala Operativa Regionale pone particolare attenzione al rischio idrogeologico localizzato. L’impatto delle piogge sul territorio, aggravato dalla fragilità dei suoli, potrebbe generare diverse criticità:

Allagamenti e ruscellamenti: accumulo di acqua nelle aree urbane, nei sottopassi e scorrimento superficiale lungo le sedi stradali.

accumulo di acqua nelle aree urbane, nei sottopassi e scorrimento superficiale lungo le sedi stradali. Corsi d’acqua: innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti, con il rischio di locali esondazioni.

innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti, con il rischio di locali esondazioni. Dissesti: possibili fenomeni di caduta massi e smottamenti o frane nei versanti più esposti delle aree collinari e montane.

Le raccomandazioni ai Comuni e le norme di prudenza

In vista dell’entrata in vigore dell’allerta, la Protezione Civile regionale ha invitato i sindaci e le autorità competenti a predisporre l’attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC) e ad attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile.

Per i cittadini che si spostano lungo le arterie stradali della provincia di Salerno o risiedono in prossimità dei litorali, si raccomanda di: