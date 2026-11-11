Allerta meteo: cosa significano i colori e come leggere gli avvisi della Protezione civile

In autunno e in inverno, quando le perturbazioni colpiscono la Campania, le allerte meteo diventano parte della vita quotidiana. Vediamo come si leggono.

Chi le emette

Le allerte sono emesse dai Centri funzionali, centri operativi che prevedono, monitorano e seguono gli eventi meteorologici e il loro possibile impatto sul territorio. Gli avvisi arrivano a province, comuni e prefetture, che adottano le misure per limitare i danni. Il sistema copre tutto il territorio nazionale e il livello è stabilito in base alla gravità, confrontando i dati registrati con i limiti previsti.

I tipi di rischio

Meteorologico: pioggia intensa, neve abbondante, siccità, temperature molto alte o molto basse, nebbia.

pioggia intensa, neve abbondante, siccità, temperature molto alte o molto basse, nebbia. Idrogeologico: frane, crolli di roccia e colate di fango, soprattutto in montagna e collegati in particolare ai temporali intensi.

frane, crolli di roccia e colate di fango, soprattutto in montagna e collegati in particolare ai temporali intensi. Idraulico: corsi d’acqua che non riescono a smaltire acqua piovana o fognaria, con possibili allagamenti.

Il livello considera anche le condizioni del territorio: lo stesso temporale può avere un’allerta più alta in una zona montana soggetta a frane che in una pianura stabile.

Il significato dei colori

Verde: zona stabile, dove possono verificarsi fenomeni localizzati e di bassa intensità, come fulmini, caduta di sassi o grandine.

zona stabile, dove possono verificarsi fenomeni localizzati e di bassa intensità, come fulmini, caduta di sassi o grandine. Gialla: criticità ordinarie, gestibili a livello locale: improvvisi straripamenti, sottopassi, gallerie o scantinati allagati, caduta di massi su strade e ferrovie, rami spezzati, fulmini.

criticità ordinarie, gestibili a livello locale: improvvisi straripamenti, sottopassi, gallerie o scantinati allagati, caduta di massi su strade e ferrovie, rami spezzati, fulmini. Arancione: fenomeni di moderata intensità e ampia diffusione, con danni a centri abitati, edifici e attività, frane, danni agli argini, erosione delle sponde e alluvioni.

fenomeni di moderata intensità e ampia diffusione, con danni a centri abitati, edifici e attività, frane, danni agli argini, erosione delle sponde e alluvioni. Rossa: situazione estrema per gravità ed estensione, spesso con allagamenti lontani dai fiumi, grandi frane e variazioni del corso dei fiumi.

Dove informarsi

La fonte principale per gli avvisi aggiornati è il sito della Protezione civile. Consulta anche le comunicazioni del tuo Comune, che può emettere ordinanze, ad esempio sulla chiusura delle scuole o dei parchi.

Le fonti consultate non forniscono istruzioni specifiche per i residenti: segui le indicazioni del tuo Comune e della Protezione civile.