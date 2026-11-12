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Nasce IN.N.E.R. Italia: sede ad Ascea per i Bio-Distretti

Costituita a Roma la rete nazionale dei Bio-Distretti italiani con sede operativa ad Ascea (SA). Scopri gli obiettivi e il ruolo del Cilento nell'articolo.

Di: Chiara Esposito
Nasce IN.N.E.R. Italia: sede ad Ascea per i Bio-Distretti
3 min di lettura

Il Cilento consolida la propria centralità nello sviluppo dell’agricoltura biologica nazionale e internazionale. È stata ufficialmente costituita a Roma, nella giornata di mercoledì 11 novembre, IN.N.E.R. Italia – La Rete dei Bio-Distretti italiani. La nuova realtà associativa fissa la propria sede ad Ascea, in Viale Mario Napoli 19, confermando il ruolo strategico della provincia di Salerno nelle politiche di tutela ambientale e valorizzazione agroalimentare.

Gli obiettivi della nuova rete e il supporto ai territori

L’associazione nasce con l’intento di offrire ai Bio-Distretti italiani uno strumento operativo per esprimere appieno il proprio potenziale economico, gestionale e turistico. Attraverso una struttura coordinata, la rete punta a garantire:

  • Rappresentanza istituzionale: tutela diretta presso gli organi competenti, a partire dal MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).
  • Accesso ai finanziamenti: supporto tecnico nella progettualità per rispondere con tempestività ai bandi pubblici e usufruire dei fondi previsti dalle normative vigenti.
  • Efficienza e standard condivisi: adozione di linee guida comuni, sistemi di monitoraggio e l’impiego di tecnici specializzati iscritti nel Registro internazionale IN.N.E.R.
  • Promozione internazionale: connessione diretta con le realtà biologiche dei cinque continenti e organizzazione di congressi per lo scambio di buone pratiche.

Il ruolo del Bio-Distretto Cilento e il turismo sostenibile

Tra i soci fondatori dell’iniziativa figura in prima linea il Bio-Distretto Cilento, realtà pionieristica a livello europeo. La presidente Anna Nigro ha evidenziato le ricadute concrete che l’adesione alla rete genererà sul fronte della promozione territoriale e dell’accoglienza.

“I Bio-Distretti italiani associati alla rete potranno promuovere i loro territori anche attraverso una nuova forma di viaggiare sostenibile, in grado di valorizzare ed interconnettere le oltre 1.000 comunità dei bio-territori del mondo, attraverso la partecipazione al Gran Tour Bio IN.N.E.R., il viaggio a tappe per chi vuole conoscere e vivere i Bio-Distretti”.

Il progetto del Gran Tour Bio IN.N.E.R. rappresenta un’opportunità diretta per le aziende agricole, gli agriturismi e gli operatori turistici dell’area sud di Salerno, inserendo le eccellenze locali in un circuito esperienziale riconosciuto a livello globale.

Il primo Consiglio Direttivo e le adesioni

Alla guida della neonata associazione è stato eletto Emilio Buonomo in qualità di primo presidente. Nel delineare la visione strategica dell’ente, Buonomo ha sottolineato l’importanza di “fare massa critica per sviluppare sempre più sistemi alimentari locali biologici”, facendo leva sull’esperienza ultradecennale accumulata dalla rete internazionale IN.N.E.R.

La composizione dei vertici associativi

Il primo Consiglio Direttivo di IN.N.E.R. Italia riunisce rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane:

  • Presidente: Emilio Buonomo
  • Segretario Generale: Ignazio Cirronis (Presidente del BioDistretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis)
  • Vicepresidente: Sara Tomassini (Presidente del Distretto Bio Terre Marchigiane)
  • Vicepresidente: Rocco Antonio Franciosa (Presidente del Bio-Distretto Valle di Comino)

Come aderire come soci fondatori

I Bio-Distretti italiani interessati a entrare a far parte della rete in qualità di soci fondatori hanno un mese di tempo dalla costituzione per formalizzare la richiesta. La procedura si effettua compilando l’apposito modulo disponibile sul portale ufficiale dell’organizzazione (www.biodistretto.net/inneritalia)

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