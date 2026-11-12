Allarme bomba nelle scuole: ansia e evacuazioni, questa mattina diversi gli istituti chiusi nel salernitano

La mattinata di ieri ha registrato momenti di forte apprensione in diverse comunità della provincia di Salerno. Un’ondata di e-mail minatorie, inviate da ignoti hacker a numerosi istituti scolastici italiani, ha segnalato la presenza di presunti ordigni pronti ad esplodere nei plessi. Il messaggio ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza, portando all’evacuazione rapida degli studenti e del personale docente e ATA.
Verifiche e controlli: la situazione attuale nelle scuole del territorio
Dopo il grande spavento, la situazione sta progressivamente tornando alla normalità. Le forze dell’ordine e i tecnici specializzati hanno condotto ispezioni accurate per bonificare gli ambienti e accertare l’infondatezza dell’allarme.
L’esito delle operazioni ha confermato il quadro delineatosi a livello nazionale: un falso allarme di matrice informatica.
- Rientro in classe: Nella giornata odierna, la quasi totalità degli studenti del Salernitano è tornata regolarmente sui banchi di scuola.
- Istituti ancora chiusi: Le attività didattiche restano sospese soltanto nei pochi plessi in cui le verifiche di sicurezza sono state programmate per la giornata di oggi.
- Il caso di Capaccio Paestum: Tra le strutture interessate dai controlli odierni figura l’IIS “Piranesi” di Capaccio Paestum, dove le lezioni riprenderanno solo al termine delle procedure di accertamento previste per legge.
La voce dei ragazzi: il racconto dell’evacuazione a InfoCilento
Il ripristino della calma ha lasciato spazio alla rielaborazione di quanto vissuto. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto gli studenti all’esterno degli istituti per raccogliere le loro testimonianze dirette sull’accaduto.
“Ci hanno detto di uscire subito senza prendere le nostre cose. All’inizio pensavamo a una semplice simulazione, poi abbiamo capito che la tensione era reale”, racconta uno degli studenti intervistati.
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