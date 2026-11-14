Almanacco 14 novembre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

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Buongiorno e buon sabato. Oggi è il 14 novembre 2026, 318° giorno dell’anno: ne mancano 47 alla fine del 2026. Il calendario liturgico segna il sabato della XXXII settimana del Tempo Ordinario.

È il secondo weekend di novembre e nel salernitano si allunga la coda delle feste di San Martino: castagne, vino novello e musica popolare animano borghi del Cilento, del Golfo di Policastro e dei Picentini. A Salerno, intanto, le Luci d’Artista sono accese da una settimana e richiamano visitatori nel centro cittadino.

Il 14 novembre è anche la Giornata mondiale del diabete, istituita nel giorno della nascita di Frederick Banting, lo scienziato che con Charles Best scoprì l’insulina: un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione e degli screening.

Meteo in provincia di Salerno

Sabato ancora segnato dall’instabilità al Sud, dopo il passaggio del fronte che ha portato piogge tra giovedì e venerdì. In Campania il cielo si presenterà con nubi sparse su tutta la regione, alternate a qualche schiarita, con deboli piogge o locali piovaschi soprattutto lungo i settori costieri.

Temperature: in lieve calo. A Salerno minime intorno ai 13 °C e massime sui 17 °C; ad Agropoli tra 14 e 17 °C; a Battipaglia tra 11 e 16 °C. Più fresco nelle aree interne del Vallo di Diano e degli Alburni.

Venti e mare: ventilazione moderata dai quadranti occidentali, con raffiche più intense sui rilievi. Mari molto mossi: attenzione per chi va in mare e lungo i tratti di costa più esposti.

Tendenza per domenica 15 novembre: un nuovo impulso atlantico porterà rovesci e temporali, anche intensi, lungo la fascia tirrenica, Campania compresa. Temperature minime in calo.

Eventi in provincia di Salerno

Brumalia – Antica Festa del Vino, Casal Velino (13-15 novembre) Quinta edizione per la festa promossa dall’associazione Vivimo Casalicchio: stand gastronomici, degustazioni di vino cilentano, musica popolare e incursioni teatrali. Tra i momenti più attesi il Palio delle Botti e la StraFOCA.

Festival di San Martino, San Marco di Castellabate (13-15 novembre) Nel Rione Rocchetta prosegue la settima edizione del festival, con stand gastronomici e musica dal vivo nel cuore del borgo marinaro.

Festa di San Martino, Acquavena di Roccagloriosa (14 novembre) Stasera, dalle 20, il borgo di Acquavena ospita la 32ª edizione della festa. Sul palco Antonio Loguercio e la Francesco Rosini band. Ingresso libero.

Ittati u Bannu, Vibonati (14 novembre) Il centro storico di Vibonati si anima con la tradizionale manifestazione popolare, tra gastronomia e folklore. Ingresso libero.

Festa della Castagna, Futani (13-15 novembre) Nel Cilento interno tre giorni dedicati al frutto simbolo dell’autunno.

San Martino Castagne e Vino, Capitignano di Giffoni Sei Casali (13-15 novembre) Tredicesima edizione nel borgo dei Monti Picentini: caldarroste, vino locale e stand con i sapori della stagione.

Luci d’Artista, Salerno (fino al 6 gennaio 2027) Accese il 7 novembre, le installazioni luminose della ventunesima edizione illuminano centro storico, lungomare e quartieri della zona orientale.

Linea d’Ombra Festival, Salerno (ultimo giorno) Si chiude oggi la XXXI edizione del festival di cinema, con la direzione artistica di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo.

Fair Priced Vintage Market, Salerno (14-15 novembre) Alla Stazione Marittima torna la fiera itinerante del vintage, con capi selezionati venduti a prezzo fisso per categoria.

A teatro a Salerno

Teatro delle Arti: Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”, omaggio a Eduardo De Filippo (13-15 novembre).

Teatro Verdi: ultime repliche del musical “C’era una volta… Scugnizzi” (fino al 15 novembre).

Teatro Nuovo: l’opera “Harmònya” di Claudio Collano (14-15 novembre).

Teatro Arbostella “Gino Esposito”: la commedia “Pozioni a catena” di e con Rino Grillo.

In arrivo domani, domenica 15 novembre: la Tavolata del Cilento nei vicoli di Acciaroli, la Festa d’Autunno a Stella Cilento con la premiazione “Cilento Stella d’Oro” e, al Museo archeologico di Pontecagnano Faiano, l’undicesima edizione di “La tua terra da bere e da gustare”.

Santo del giorno: San Lorenzo O’Toole

La Chiesa ricorda oggi San Lorenzo O’Toole (in gaelico Lorcán Ua Tuathail), arcivescovo di Dublino. Nato nella contea di Kildare nel 1128, da bambino fu preso in ostaggio dal re del Leinster e visse anni di privazioni, prima di essere affidato ai monaci di Glendalough. Ne divenne abate e, più tardi, arcivescovo di Dublino.

Visse gli anni difficili dell’invasione normanna dell’Irlanda e si distinse come mediatore tra i sovrani in conflitto, riformatore della disciplina ecclesiastica e uomo di grande carità verso i poveri. Morì il 14 novembre 1180 in Normandia, durante un viaggio per incontrare il re d’Inghilterra Enrico II. Canonizzato nel 1225, è il patrono dell’arcidiocesi di Dublino.

Si ricordano inoltre: San Giocondo, vescovo di Bologna; Santa Veneranda (Venera), vergine e martire, molto venerata nel Mezzogiorno; Sant’Ippazio, vescovo di Gangra; San Serapione, primo martire dell’Ordine della Mercede, ucciso ad Algeri nel 1240; San Giovanni da Tufara, eremita.

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