Almanacco 12 novembre 2026: meteo Salerno, eventi, santo del giorno e accadde oggi

Buongiorno e buon giovedì. Oggi è il 12 novembre, 316° giorno dell’anno: ne restano 49 prima di salutare il 2026. Archiviata la festa di San Martino, con il vino novello appena spillato e le ultime castagne arrostite nelle piazze, il calendario entra nel cuore dell’autunno. Le giornate si accorciano sempre di più, con il sole che tramonta poco dopo le 16.40, e la luna è in fase crescente.

Nel salernitano è una giornata dal doppio volto: il clima resta insolitamente mite per la stagione, ma dal pomeriggio una perturbazione atlantica riporterà nuvole e piogge. In compenso il cartellone degli appuntamenti è ricco: teatro, cinema d’autore, la sfida tra i pizzaioli di tutto il mondo a Paestum e le Luci d’Artista che illuminano Salerno. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la giornata.

Meteo in provincia di Salerno

Giovedì 12 novembre si apre con cielo nuvoloso ma ancora asciutto su gran parte della provincia di Salerno. Secondo il bollettino del Centro Funzionale della Protezione Civile della Campania, la nuvolosità tenderà a intensificarsi nel corso della giornata, con precipitazioni isolate a partire dal pomeriggio e soprattutto in serata.

Il peggioramento è legato a un’intensa perturbazione atlantica che colpirà con più forza il Nord Italia e le regioni tirreniche centrali, ma che nel pomeriggio estenderà i suoi effetti anche alla Campania. Le piogge, almeno per oggi, dovrebbero restare irregolari e non particolarmente abbondanti nel Cilento e nel Vallo di Diano, mentre qualche rovescio in più è possibile lungo la fascia costiera tra Salerno, la Piana del Sele e la Costiera Amalfitana.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, con valori decisamente sopra le medie stagionali grazie alle correnti meridionali. Sulla costa le massime si attesteranno intorno ai 20-22 gradi, nelle zone interne e sui rilievi del Cilento e degli Alburni qualche grado in meno.

Venti: inizialmente deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo da Sud-Ovest (Libeccio) dal pomeriggio.

Mare: mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata sul Golfo di Salerno e sul Golfo di Policastro.

Tendenza: venerdì 13 novembre il maltempo potrebbe farsi più deciso, con piogge più diffuse e venti forti; nel weekend il tempo resterà a tratti instabile ma ancora mite. Consigliato tenere l’ombrello a portata di mano.

Eventi in provincia di Salerno

Teatro – “Nel nome della madre” al Teatro delle Arti di Salerno. Si apre stasera la rassegna Pro Teatro con lo spettacolo proposto da Applausi Infiniti. Il cartellone comprende cinque spettacoli e un laboratorio con Jacopo Fo. Sipario alle 21.

Musical – “C’era una volta… Scugnizzi” al Teatro Verdi. Prosegue al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno la programmazione del celebre musical, inserito nella rassegna Musica d’Artista 2026. Repliche fino a domenica 15 novembre.

Cinema – Linea d’Ombra Festival. La trentunesima edizione del festival cinematografico salernitano, dedicata quest’anno al tema “Play”, prosegue fino a sabato 14 novembre tra Sala Pasolini, Piccolo Teatro Porta Catena e Complesso San Michele, con proiezioni, incontri e laboratori.

Paestum – Campionato Mondiale della Pizza DOC. Ultima giornata al Polo Fieristico NEXT di borgo Cafasso, a Capaccio Paestum, per la dodicesima edizione della competizione che riunisce pizzaioli provenienti da diversi Paesi.

Agropoli – Festival del Teatro Amatoriale. È partita ieri al Cineteatro Eduardo De Filippo la rassegna dedicata alle compagnie del territorio, che accompagnerà il pubblico agropolese fino ad aprile 2027.

Cilento Festival. Prosegue tra Pioppi e Vallo della Lucania la rassegna di teatro, musica e incontri che anima i borghi cilentani fino al 18 dicembre.

Salerno – Luci d’Artista. Accese dal 7 novembre, le installazioni luminose restano visitabili ogni sera fino al 6 gennaio 2027 tra centro storico, lungomare e zona orientale, con l’albero di piazza Portanova e il percorso per i più piccoli alla Villa Comunale. Ingresso libero.

Mostre. Al Complesso San Michele di Salerno è visitabile fino a sabato “Disegnare lo schermo” di Gio Quasirosso, tra illustrazione e cinema; alla Dadart Gallery prosegue fino al 10 dicembre la personale di Ciro Palumbo “L’Altrove nella pittura”; a Mercato San Severino, in piazza Ettore Imperio, si chiude sabato il festival delle arti Sanseverino Young Art.

In vista del weekend. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre tornano le feste d’autunno nei borghi: la Festa della Castagna a Futani, il Festival di San Martino a Castellabate, “Buon Compleanno Dieta Mediterranea” a Pollica e Acciaroli e San Martino, castagne e vino a Capitignano di Giffoni Sei Casali.

Santo del giorno: San Giosafat, vescovo e martire

Il 12 novembre la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Giosafat Kuncewycz, figura simbolo dell’unità tra i cristiani d’Oriente e d’Occidente. Nato nel 1580 a Volodymyr, nell’odierna Ucraina, con il nome di Giovanni, crebbe in una famiglia di fede ortodossa. Da giovane aderì alla Chiesa rutena unita a Roma e nel 1604 entrò tra i monaci basiliani, assumendo il nome di Giosafat, che in ebraico significa “Dio è mio giudice”.

Il suo fervore ridiede vita al monastero della Santissima Trinità di Vilnius, tanto da costringerlo a fondarne altri. Nominato vescovo di Vitebsk e poi arcivescovo di Polock, nell’attuale Bielorussia, si dedicò alla riforma del clero, al restauro delle chiese, all’assistenza dei poveri e all’istruzione del popolo. Il suo impegno per la comunione con il Papa gli procurò però l’ostilità di chi rifiutava l’unione: il 12 novembre 1623, a Vitebsk, fu aggredito da una folla e ucciso, e il suo corpo venne gettato nel fiume.

Beatificato nel 1643, fu canonizzato da Pio IX nel 1867: il primo santo delle Chiese cattoliche orientali proclamato con un processo formale. Le sue reliquie riposano oggi nella Basilica di San Pietro, sotto l’altare di San Basilio. È patrono dell’Ucraina e di chi lavora per l’unità dei cristiani.

Altri santi e beati del giorno: Sant’Aurelio, San Renato, San Cristiano, San Livino, San Cuniberto di Colonia, San Diego di Alcalà, San Benedetto da Benevento.

Accadde oggi, 12 novembre