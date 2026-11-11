Almanacco dell’11 novembre: San Martino, meteo ed eventi a Salerno

Buongiorno e buon mercoledì 11 novembre 2026. Siamo al 315° giorno dell’anno e ne mancano 50 a San Silvestro. È una delle date più amate del calendario contadino: San Martino, il giorno in cui, secondo la tradizione, il mosto ha finito di fermentare e il vino nuovo si assaggia per la prima volta. Un tempo segnava la chiusura dell’annata agraria, la scadenza dei contratti nei campi e il trasloco delle famiglie coloniche; oggi resta una festa di tavola, fatta di caldarroste, vino novello e convivialità.

Anche nel Cilento la ricorrenza ha i suoi riti: nelle cantine delle colline tra Paestum e l’entroterra si spillano le prime botti, mentre a Castellabate si preparano le zeppole di San Martino, salate con le alici oppure dolci con il miele. E poi c’è l'”estate di San Martino”, quella breve parentesi di tepore autunnale che, secondo la leggenda, il cielo concesse al santo dopo il suo gesto di carità. Quest’anno, almeno sul fronte delle temperature, l’appuntamento sembra rispettato.

L’11 novembre è anche una data di memoria in tutto il mondo: in Gran Bretagna, Francia, Canada, Australia e Stati Uniti si celebrano il Remembrance Day e il Veterans Day, nell’anniversario dell’armistizio che pose fine alla Grande Guerra. E, complice la data composta da soli “1”, in Cina e non solo si festeggia il Singles’ Day, diventato nel tempo la più grande giornata di shopping online del pianeta.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata di San Martino si presenta variabile sulla provincia di Salerno, in una fase di passaggio tra due perturbazioni atlantiche. Il cielo alternerà nubi e schiarite, con la possibilità di piogge deboli e isolate, più probabili nelle ore notturne e del mattino e sui settori meridionali della regione, quindi Cilento e Vallo di Diano.

Il dato più evidente sarà quello termico: complici le correnti meridionali, le temperature resteranno sopra la media stagionale, con massime che lungo la costa potranno avvicinarsi ai 20-22 gradi e minime miti, intorno ai 14-16 gradi nelle aree costiere, più basse nelle zone interne e collinari. Una piccola “estate di San Martino”, insomma, anche se senza il sole pieno.

Venti: meridionali, da deboli a moderati. Mari: poco mossi o mossi, in aumento del moto ondoso nel corso della giornata.

Tendenza: il tempo è destinato a peggiorare tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando una perturbazione più intensa in arrivo dalla Spagna dovrebbe portare piogge diffuse, rovesci e rinforzi di vento anche sulla Campania, a partire dalla serata di giovedì. Consigliato tenere d’occhio gli aggiornamenti della Protezione civile regionale.

Eventi in provincia di Salerno

Linea d’Ombra Festival – Salerno Prosegue a Salerno la XXXI edizione di Linea d’Ombra, il festival dedicato al cinema e alle nuove generazioni: proiezioni, incontri, performance e attività di formazione in diverse sedi cittadine, fino a sabato 14 novembre. Ingresso gratuito.

“C’era una volta… Scugnizzi” – Teatro Verdi, Salerno Al Teatro Municipale Giuseppe Verdi torna in scena il musical cult, con una nuova compagnia di giovani interpreti, nell’ambito della rassegna Musica d’Artista. Repliche fino a domenica 15 novembre, biglietti in vendita al botteghino e nei circuiti autorizzati.

Teatro delle Arti – Salerno Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, alle 20.45, il Teatro delle Arti ospita un nuovo appuntamento della stagione 2026/2027 curata dal Teatro Pubblico Campano.

“Come il vento” – Olevano sul Tusciano Alla Casa Museo Avella-Ferrara è visitabile fino al 14 novembre la mostra che trasforma i ventagli d’arte in un racconto sul tema del clima.

San Martino in cantina – Cilento Per chi vuole celebrare la giornata nel modo più autentico, molte aziende vitivinicole delle colline alle spalle di Paestum, tra Giungano, Torchiara, Rutino e Prignano Cilento, propongono degustazioni di Aglianico e Fiano. Meglio prenotare la visita.

Da segnare in agenda per il weekend

Festival di San Martino – San Marco di Castellabate : da venerdì 13 a domenica 15 novembre i vicoli della frazione si animano con vino, specialità locali e musica.

: da venerdì 13 a domenica 15 novembre i vicoli della frazione si animano con vino, specialità locali e musica. “San Martino: castagne e vino” – Capitignano, Giffoni Sei Casali: dal 13 al 15 novembre la XIII edizione della festa porta nel centro storico del borgo dei Monti Picentini caldarroste, vino delle colline salernitane, stand gastronomici e artigianali e tammurriate itineranti.

Il santo del giorno: San Martino di Tours

La Chiesa celebra oggi San Martino di Tours, vescovo, uno dei santi più popolari d’Europa e tra i primi a essere venerati pur non essendo morto martire.

Nato intorno al 316 a Sabaria, in Pannonia (l’odierna Szombathely, in Ungheria), era figlio di un ufficiale romano e ricevette un nome che richiamava Marte, il dio della guerra. Giovanissimo, entrò nell’esercito imperiale e prestò servizio in Gallia. Proprio da soldato visse l’episodio che lo ha reso celebre: alle porte di Amiens, in una notte d’inverno, incontrò un mendicante infreddolito e, con la spada, divise a metà il proprio mantello per coprirlo. La notte seguente, racconta la tradizione, Cristo gli apparve in sogno avvolto in quel mezzo mantello. Secondo la leggenda popolare, in quel momento il cielo si rasserenò e tornò il tepore: è l’origine della cosiddetta “estate di San Martino”.

Ricevuto il battesimo, lasciò le armi e divenne discepolo di Sant’Ilario di Poitiers. Visse un periodo da eremita, anche in Italia, sull’isola Gallinara, al largo della Liguria, e fondò a Ligugé uno dei primi monasteri d’Occidente. Nel 371 i fedeli di Tours lo vollero vescovo per acclamazione, nonostante le perplessità di una parte del clero per il suo aspetto dimesso e le origini umili. Anche da vescovo continuò a condurre una vita povera, dedicandosi con energia all’evangelizzazione delle campagne.

Morì a Candes l’8 novembre del 397; i suoi funerali si svolsero a Tours tre giorni dopo, l’11 novembre, data scelta per la sua festa. È patrono di soldati, cavalieri, viandanti, mendicanti e vignaioli. A lui sono dedicate migliaia di chiese nel mondo.

Si ricordano inoltre: San Teodoro Studita, abate; San Menna d’Egitto, martire; San Bartolomeo il Giovane, abate; Beato Vincenzo Eugenio Bossilkov, vescovo e martire.

Onomastico: auguri a Martino, Martina, Martin e Teodoro.

Il proverbio: “A San Martino ogni mosto diventa vino”.

Accadde oggi, 11 novembre