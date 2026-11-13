Almanacco 13 novembre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

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Buongiorno e buon venerdì 13 novembre 2026. È il 317° giorno dell’anno: ne mancano 48 alla fine del 2026. Il sole sorge intorno alle 6:45 e tramonta poco prima delle 16:45, segno che le giornate continuano ad accorciarsi a grandi passi verso l’inverno.

Venerdì 13: per gli anglosassoni è la data più temuta del calendario, mentre in Italia la superstizione ha sempre preferito puntare il dito contro il venerdì 17. Da noi, anzi, il 13 è spesso considerato un numero fortunato, basti pensare al “fare tredici” della vecchia schedina. Il 13 novembre è anche la Giornata mondiale della gentilezza, un invito a riscoprire il valore dei piccoli gesti quotidiani.

Siamo nel cuore dell'”estate di San Martino” e nel Cilento il fine settimana profuma di vino novello, castagne e tradizione, con le feste che celebrano il santo dell’11 novembre.

Meteo in provincia di Salerno

Giornata all’insegna dell’instabilità su tutta la Campania e sulla provincia di Salerno, per il passaggio di una perturbazione atlantica.

Costa e Cilento: cielo spesso nuvoloso con piogge deboli al mattino sul litorale meridionale, da Salerno al Golfo di Policastro, in temporanea intensificazione nel pomeriggio. Non mancheranno brevi schiarite.

cielo spesso nuvoloso con piogge deboli al mattino sul litorale meridionale, da Salerno al Golfo di Policastro, in temporanea intensificazione nel pomeriggio. Non mancheranno brevi schiarite. Piana del Sele: nuvolosità in aumento, con precipitazioni attese soprattutto in serata.

nuvolosità in aumento, con precipitazioni attese soprattutto in serata. Zone interne (Alburni, Vallo di Diano, Picentini): piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco.

piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. Temperature: clima ancora mite per la stagione, con massime intorno ai 20-21 gradi lungo la costa e valori più freschi nell’entroterra.

clima ancora mite per la stagione, con massime intorno ai 20-21 gradi lungo la costa e valori più freschi nell’entroterra. Venti e mari: venti moderati di libeccio da sud-ovest; mare molto mosso, attenzione sui litorali esposti.

Tendenza per il weekend: sabato è atteso un calo delle temperature con tempo variabile e possibili piogge; domenica nuovo ingresso di correnti umide occidentali con piogge probabili anche in Campania.

Eventi in provincia di Salerno

Brumalia – Antica Festa del Vino, Casal Velino (13-15 novembre) Torna la festa organizzata dall’associazione Vivimo Casalicchio: tre giorni di stand gastronomici, degustazioni, musica e incursioni teatrali. Tra i momenti più attesi il Palio delle Botti e la StraFOCA.

Festival di San Martino, San Marco di Castellabate (13-15 novembre) Nel Rione Rocchetta arriva la settima edizione del festival. Stasera stand gastronomici aperti dalle 18; alle 20:30 spazio alla musica con Dutty Beagle e La Carovana, poi alle 22 il concerto dei New Generation Music. Domenica gli stand saranno aperti anche a pranzo.

Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”, Salerno (13-15 novembre) Il Teatro delle Arti ospita l’attore partenopeo in un omaggio al grande Eduardo De Filippo.

“C’era una volta… Scugnizzi”, Salerno (fino al 15 novembre) Al Teatro Municipale Giuseppe Verdi proseguono le repliche del musical, inserito nella rassegna Musica d’Artista 2026.

Luci d’Artista, Salerno Accese dallo scorso 7 novembre, le installazioni luminose della ventunesima edizione trasformano la città in un museo di luce a cielo aperto, dal centro storico al lungomare fino alla zona orientale.

Presentazione del libro “Ottovolante”, Bivio di Acquavella Appuntamento con la cultura nel cuore del Cilento, nella frazione di Casal Velino.

In arrivo nel weekend: domenica 15 novembre la Tavolata del Cilento nei vicoli di Acciaroli e la Festa d’Autunno a Stella Cilento, con la premiazione di “Cilento Stella d’Oro”.

Santo del giorno: Sant’Omobono

La Chiesa ricorda oggi Sant’Omobono Tucenghi, patrono di Cremona e protettore di sarti e commercianti. Nato intorno al 1135 in una famiglia di mercanti di stoffe, ereditò l’attività paterna facendola prosperare, ma scelse di mettere la sua ricchezza al servizio dei più deboli: trasformò la propria casa in un rifugio per malati e poveri, assistendoli personalmente.

Morì il 13 novembre 1197, durante la messa, inginocchiato davanti al crocifisso. Fu canonizzato appena due anni dopo da papa Innocenzo III: è considerato il primo laico, né nobile né martire, a essere proclamato santo. Le sue spoglie riposano nella cripta del Duomo di Cremona.

Si ricordano inoltre: Sant’Agostina Pietrantoni, religiosa delle Suore della Carità uccisa nel 1894 da un paziente all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove assisteva i malati di tubercolosi; San Brizio, successore di San Martino come vescovo di Tours; San Nicola I, papa del IX secolo; San Diego d’Alcalá, frate francescano.

Il 13 novembre è anche il giorno della nascita di Sant’Agostino, venuto alla luce a Tagaste nel 354.

Accadde oggi, 13 novembre