Processo appalti Capaccio Paestum, arringa della difesa per Franco Alfieri

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Si è tenuta questo pomeriggio presso il Tribunale di Vallo della Lucania l’ultima udienza del processo che vede imputato Franco Alfieri per presunte irregolarità nelle gare d’appalto relative alla pubblica illuminazione nel Comune di Capaccio Paestum.

I legali della difesa hanno pronunciato le proprie arringhe, puntando su prove documentali e riscontri oggettivi per smontare l’impianto accusatorio formulato dalla Procura. Le contestazioni riguardano l’ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, insieme alla sorella Elvira Alfieri (titolare della Alfieri Impianti), Vittorio De Rosa (titolare dell’impresa Dervit), Alfonso D’Auria (procuratore speciale della Dervit), Carmine Greco (responsabile unico del procedimento del Comune di Capaccio Paestum) e Andrea Campanile (ex capo staff di Franco Alfieri).

Il rapporto tra il Comune di Capaccio Paestum e la Dervit

Nel corso dell’udienza, gli avvocati difensori si sono soffermati su due snodi ritenuti centrali per il procedimento: il legame preesistente tra l’ente comunale e la società Dervit — basato su una convenzione ventennale stipulata già prima dell’elezione a sindaco di Franco Alfieri — e la gestione della Alfieri Impianti, ricondotta in via esclusiva a Elvira Alfieri.

«Il rapporto che intercorreva tra la Dervit e il Comune di Capaccio Paestum è stato un argomento trattato con attenzione — ha affermato l’avvocato Antonello Natale —. L’intera istruttoria dibattimentale ha evidenziato questi aspetti, ovvero la convenzione tra l’azienda e l’ente. Se non ci fosse stato il dato documentale a provare questo accordo, alcune intercettazioni sarebbero state equivocate. Poiché il rapporto era legittimo, anzi la Dervit era obbligata a interloquire con il Comune come previsto da contratto, era necessario e determinante sottolinearlo».

Il mandato politico e la richiesta di assoluzione

Le arringhe, particolarmente tecniche e integrate da corpose memorie difensive, hanno analizzato anche il profilo istituzionale e l’azione amministrativa dell’ex primo cittadino.

«Il mandato viene affidato al politico che non sta a guardare i territori e i problemi che li riguardano, ma che interviene e incide su di essi — ha dichiarato l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro —. È sotto gli occhi di tutti, lo dice la storia di Alfieri, che sia stato incisivo sul territorio. Conosciamo tutti il suo impegno per le opere pubbliche e, dunque, perché non leggere le sue condotte e le sue conversazioni in questa ottica? Questa è la domanda che poniamo al Tribunale attraverso la nostra ricostruzione».

Una linea difensiva che porta i legali di Franco ed Elvira Alfieri a ribadire la totale estraneità ai fatti dei propri assistiti. «La nostra convinzione è profonda e indiscutibile — ha sottolineato l’avvocato Agostino De Caro — Francesco Alfieri ed Elvira Alfieri sono innocenti e i fatti a loro contestati non sussistono. Questa è una posizione dalla quale non ci muoviamo».

Il prossimo 19 novembre è attesa la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che chiuderà il processo di primo grado.