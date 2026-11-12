Roccadaspide, medico revocato: assistenza a rischio

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Una vicenda che rischia di avere ripercussioni importanti sull’assistenza sanitaria nell’ambito territoriale di Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto. Il dottor Franco Mauro, medico di medicina generale, ha comunicato ai propri pazienti di essere stato revocato dall’attività di medico di base, nonostante avesse presentato nei mesi scorsi una richiesta per proseguire il servizio fino al compimento dei 73 anni, come previsto dalla possibilità di proroga introdotta per far fronte alla carenza di medici.

Nella comunicazione, affidata a un messaggio rivolto direttamente ai suoi assistiti, Mauro ha ricostruito l’iter che ha portato alla decisione e ha manifestato tutta la sua perplessità per le modalità con cui è stata gestita la procedura.

La richiesta di proroga fino a 73 anni e il preavviso telefonico

Il dottor Mauro ha compiuto 70 anni lo scorso 25 ottobre, raggiungendo il limite ordinario previsto per il mantenimento della convenzione nella medicina generale. Tuttavia, proprio in considerazione della carenza di professionisti, è prevista la possibilità, per i medici che ne facciano richiesta e in presenza delle condizioni necessarie, di proseguire l’attività fino a 73 anni, qualora non vi siano altri medici disponibili a garantire l’assistenza agli assistiti.

Mauro ha spiegato di aver presentato e protocollato la domanda per continuare a lavorare già nel mese di maggio, senza aver successivamente ricevuto comunicazioni ufficiali di un eventuale rigetto. Soltanto il 23 ottobre, due giorni prima del suo compleanno, sarebbe stato informato telefonicamente dell’imminente collocamento in quiescenza.

Nella convinzione che a quella comunicazione dovesse seguire un provvedimento formale, il medico non aveva informato i propri pazienti né avviato le procedure per il pensionamento, continuando regolarmente a svolgere la propria attività fino al giorno precedente alla comunicazione pubblica. Una situazione che il professionista ha definito incomprensibile, soprattutto alla luce delle condizioni in cui versa il servizio sanitario territoriale.

I numeri dell’emergenza sanitaria tra Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto

I numeri evidenziati dal dottor Mauro restituiscono infatti un quadro particolarmente delicato: oltre 10mila assistiti nell’ambito territoriale di Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto sono attualmente seguiti da appena cinque medici massimalisti, compreso lo stesso Mauro, da un medico in formazione e dal pediatra di base. A rendere ancora più complesso il quadro, secondo quanto riferito dal professionista, vi sarebbero anche i bandi per la copertura delle zone carenti, che finora non avrebbero prodotto risultati.

È proprio questo il nodo della vicenda: in un territorio che già fatica a garantire un’adeguata copertura dell’assistenza di medicina generale, l’uscita di scena di un altro professionista rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà per migliaia di cittadini.

L’annuncio delle controdeduzioni e la disponibilità verso i pazienti

Il medico ha annunciato che nel corso della settimana cercherà di chiarire definitivamente la questione, presentando le proprie controdeduzioni e confidando che quanto accaduto possa essere il risultato di un errore di valutazione, piuttosto che di una volontà ostativa nei suoi confronti.

Nel suo messaggio non manca un passaggio dedicato ai pazienti, ai quali ha assicurato la propria disponibilità per eventuali prestazioni mediche, pur non potendo più produrre ricettazioni in questa fase.

Il futuro della sanità nelle aree interne

La vicenda apre inevitabilmente un interrogativo più ampio sulla tenuta dell’assistenza sanitaria nelle aree interne, dove la carenza di medici di famiglia rappresenta una criticità sempre più evidente. Per una popolazione spesso composta anche da anziani e persone fragili, poter contare su un medico conosciuto, che rappresenti un riferimento costante nel tempo, non è soltanto una comodità, ma un’esigenza fondamentale.

Ora si attendono gli sviluppi della vicenda e i chiarimenti degli organismi competenti. Sullo sfondo resta la preoccupazione dei pazienti, che rischiano di perdere il proprio medico di fiducia in un contesto territoriale nel quale trovare un’alternativa potrebbe non essere semplice.