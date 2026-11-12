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Autonomia differenziata, Polla: Loviso contro i divari Sud

Il sindaco di Polla Massimo Loviso porta in Consiglio un atto contro l'autonomia differenziata per difendere sanità e servizi. Leggi la notizia completa

Filippo Di Pasquale
Massimo Loviso
3 min di lettura

Il Comune di Polla si prepara a discutere formalmente gli effetti dell’autonomia differenziata sui territori del Vallo di Diano. Il sindaco e consigliere provinciale del Partito Democratico, Massimo Loviso, ha annunciato la presentazione di un atto di indirizzo politico e istituzionale nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

L’iniziativa nasce in risposta all’appello lanciato agli amministratori locali dal segretario regionale del PD Campania, l’onorevole Piero De Luca. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione pollese è affiancare l’azione intrapresa dalle Regioni davanti alla Corte Costituzionale, inserendosi in un fronte comune che coinvolge già la Provincia di Salerno e la Rete Civica Meridionale.

La posizione dell’amministrazione di Polla e il nodo dei LEP

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, il dibattito sull’assetto regionale tocca direttamente la tenuta sociale dei piccoli centri del Mezzogiorno. Al centro della preoccupazione istituzionale c’è la definizione e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), ovvero gli standard minimi di servizi che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla capacità fiscale delle singole Regioni.

«Come amministratori locali siamo il primo presidio istituzionale sui territori e misuriamo quotidianamente quanto pesino i divari nell’accesso ai servizi fondamentali, a partire dalla sanità, dalla scuola e dai trasporti» – ha dichiarato Massimo Loviso.

Per il sindaco di Polla, il tema supera la semplice contrapposizione tra partiti, configurandosi come una questione di sopravvivenza amministrativa ed economica per l’intero comprensorio del Vallo di Diano, già esposto al fenomeno dello spopolamento.

Gli obiettivi dell’atto di indirizzo in Consiglio Comunale

Il documento che approderà in Aula Consiliare mira a costruire un fronte istituzionale condiviso tra i Comuni del Sud Italia. Nello specifico, l’atto intende sollecitare garanzie precise su tre fronti ritenuti strategici per i cittadini della provincia di Salerno a sud:

  • Tutela della sanità locale: salvaguardia del diritto alla salute e protezione dell’operatività del Presidio Ospedaliero di Polla, punto di riferimento sanitario per tutto il comprensorio.
  • Istruzione e diritto allo studio: mantenimento delle risorse necessarie per evitare ulteriori accorpamenti o tagli al sistema scolastico delle aree interne.
  • Infrastrutture e mobilità: investimenti adeguati sui trasporti locali per colmare l’isolamento geografico rispetto ai grandi centri urbani.

L’appello alla convergenza politica

Nell’annunciare il passaggio consiliare, Loviso ha rivolto un invito esplicito a tutte le forze politiche presenti in Aula, chiedendo una votazione unanime o comunque la più ampia convergenza possibile. Secondo il primo cittadino, la difesa dell’unità della Repubblica e della coesione economica richiede una voce compatta delle istituzioni locali, capace di rappresentare le esigenze reali delle comunità amministrate.

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