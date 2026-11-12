Castellabate, sequestro preventivo per abusi edilizi in un torrente

Operazione congiunta questa mattina nel Comune di Castellabate da parte del personale della Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate, della Polizia Locale e delle Guardie del N.I.T.A. L’intervento ha portato a formalizzare un sequestro preventivo per abusi edilizi in area demaniale.
I dettagli dell’intervento nel torrente di Santa Maria
Durante le operazioni è stata constatata la presenza illecita di manufatti in cemento all’interno di un torrente situato nella frazione di Santa Maria di Castellabate. L’indagine è partita da attività investigative pregresse, finalizzate all’intercettazione di mutazioni antropiche in grado di danneggiare il delicato ecosistema ambientale circostante.
Proseguono i controlli nel Parco Nazionale del Cilento
L’attività investigativa proseguirà con ulteriori e minuziosi controlli, con l’obiettivo di verificare la presenza di altre irregolarità edilizie o ambientali nell’area e risalire a tutte le responsabilità del caso. L’operazione rientra in una più ampia azione di monitoraggio e tutela del patrimonio naturalistico di Castellabate, territorio ricadente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
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