Cilento

Castellabate, sequestro preventivo per abusi edilizi in un torrente

Operazione congiunta a Santa Maria di Castellabate: Guardia Costiera, Polizia Locale e N.I.T.A. sequestrano manufatti in cemento in un torrente demaniale.

Manuel Chiariello
Castellabate, sequestro preventivo per abusi edilizi in un torrente
1 min di lettura

Operazione congiunta questa mattina nel Comune di Castellabate da parte del personale della Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate, della Polizia Locale e delle Guardie del N.I.T.A. L’intervento ha portato a formalizzare un sequestro preventivo per abusi edilizi in area demaniale.

I dettagli dell’intervento nel torrente di Santa Maria

Durante le operazioni è stata constatata la presenza illecita di manufatti in cemento all’interno di un torrente situato nella frazione di Santa Maria di Castellabate. L’indagine è partita da attività investigative pregresse, finalizzate all’intercettazione di mutazioni antropiche in grado di danneggiare il delicato ecosistema ambientale circostante.

Proseguono i controlli nel Parco Nazionale del Cilento

L’attività investigativa proseguirà con ulteriori e minuziosi controlli, con l’obiettivo di verificare la presenza di altre irregolarità edilizie o ambientali nell’area e risalire a tutte le responsabilità del caso. L’operazione rientra in una più ampia azione di monitoraggio e tutela del patrimonio naturalistico di Castellabate, territorio ricadente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

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