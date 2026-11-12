Sala Consilina, grave incidente sulla Sp 49: ferito un uomo del posto

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Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 49, nel territorio comunale di Sala Consilina. A rimanere ferito è stato un uomo del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale di Polla

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di disporne il trasferimento presso l’ospedale di Polla. Il ferito si trova attualmente ricoverato nella struttura ospedaliera con prognosi riservata.

I rilievi della Polizia Locale sulla Strada Provinciale 49

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Restano dunque da chiarire le cause dell’incidente: gli agenti stanno proseguendo le indagini per stabilire con precisione cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.