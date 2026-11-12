Sant’Arsenio, inaugurata la comunità tutelare San Vito per i più fragili

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Una nuova struttura al servizio delle persone più fragili e delle loro famiglie. È stata inaugurata questa mattina a Sant’Arsenio la Comunità tutelare “San Vito”, una realtà residenziale destinata ad accogliere adulti non autosufficienti, offrendo assistenza continuativa e un ambiente protetto.

La sinergia tra istituzioni e terzo settore

La struttura è stata promossa dalla Cooperativa sociale “Il Sentiero”, presieduta da Fiore Marotta, in collaborazione con il Comune di Sant’Arsenio e le istituzioni del territorio. La Comunità trova spazio nei locali comunali di località San Vito, al primo piano dell’edificio, riqualificati grazie a un finanziamento regionale.

Gli spazi e i servizi per gli ospiti

Otto le camere doppie disponibili, affiancate da una sala multifunzionale, una sala da pranzo, un ambulatorio infermieristico e una palestra attrezzata. Gli ospiti potranno contare su un’équipe composta da operatori socio-sanitari, educatori, psicologo, infermiere e assistente sociale. Previsti anche laboratori creativi, attività motorie, arteterapia e momenti di socializzazione.

Un nuovo presidio di welfare nel Vallo di Diano

L’apertura rappresenta un importante risultato per il territorio del Vallo di Diano, che potrà contare su un nuovo presidio dedicato all’assistenza e alla tutela delle persone non autosufficienti. «Questo nuovo servizio nasce per offrire risposte concrete ai bisogni assistenziali del territorio», aveva sottolineato Fiore Marotta, evidenziando il valore dell’esperienza maturata dalla cooperativa con la precedente Comunità tutelare di Ottati.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Donato Pica, che ha evidenziato l’importanza di aver recuperato e valorizzato un immobile pubblico trasformandolo in un servizio di fondamentale utilità sociale. La nuova Comunità San Vito rafforza così la rete del welfare locale, confermando quanto la collaborazione tra istituzioni e terzo settore possa tradursi in risposte concrete ai bisogni delle famiglie e delle persone più vulnerabili.