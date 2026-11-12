Agropoli Sostenibile: dal parco Liborio Bonifacio parte il riscatto verde

3 min di lettura

Dopo il successo della raccolta firme, l’impegno per la tutela del verde pubblico si prepara a diventare realtà ad Agropoli. Il prossimo 22 novembre, in occasione della Festa dell’Albero 2026, il movimento civico Agropoli Sostenibile metterà a dimora una Jacaranda all’interno del Parco Liborio Bonifacio.

L’iniziativa non rappresenta soltanto un gesto dal forte valore simbolico, ma conferma il radicamento sempre più solido di una realtà che sta riuscendo a mobilitare centinaia di residenti. Quella che era nata come l’intuizione di due mamme si è trasformata in breve tempo in una rete trasversale di genitori, famiglie e cittadini.

Un percorso di partecipazione attiva che ha trovato la sua prima dimostrazione formale nella consegna al Sindaco di una petizione sottoscritta da 802 persone: un risultato numerico significativo che richiede un piano concreto per la biodiversità urbana, a cominciare dalla piantumazione di alberi e dalla creazione di nuove zone d’ombra all’interno del parco.

Dalla mobilitazione alla pratica: il valore della donazione dal basso

L’evento in programma per il 22 novembre segna il passaggio naturale dalla proposta politica all’azione diretta sul territorio. L’acquisto della Jacaranda è stato interamente finanziato attraverso una raccolta fondi aperta, a cui hanno risposto con entusiasmo sia i singoli abitanti sia diverse associazioni locali. Un segnale chiaro di come la sensibilità verso gli spazi comuni sia ormai diffusa e pronta a tradursi in contributi concreti per la collettività.

Un movimento civico aperto e indipendente per il futuro della città

La risposta ottenuta dalla cittadinanza conferma la validità del metodo scelto dal gruppo: mantenere uno spazio indipendente e privo di condizionamenti politici, capace di fare da collante tra le diverse anime della città. L’obiettivo dichiarato resta quello di superare la sterile protesta per costruire soluzioni condivise, mettendo allo stesso tavolo cittadini, scuole, attività commerciali, associazioni e Amministrazione comunale.

Tutto ruota attorno a una domanda fondamentale che sta aggregando sempre più persone: quale città vogliamo vivere oggi e quale vogliamo lasciare alle generazioni future?

L’appuntamento al Parco Liborio Bonifacio non sarà dunque soltanto un momento dedicato all’ambiente, ma un’occasione di incontro per toccare con mano i risultati della collaborazione civica. L’auspicio dei promotori è che la messa a dimora della Jacaranda rappresenti il primo tassello di un percorso più ampio, capace di ispirare nuovi interventi di cura condivisa in altri quartieri di Agropoli.

La partecipazione resta la vera forza di Agropoli Sostenibile: il gruppo rinnova l’invito a tutti i residenti, alle famiglie e alle associazioni del territorio a prendere parte all’iniziativa del 22 novembre e a contribuire con idee, segnalazioni e proposte alla costruzione di una comunità più attenta al proprio futuro.