SP 276 Magorno a rischio crollo: diffida per i ponti tra Salerno e Potenza

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Una denuncia formale per scongiurare gravi incidenti lungo un’arteria strategica di collegamento tra il Vallo di Diano e la Basilicata. L’ingegner Antonio Pisano, residente a Montesano sulla Marcellana, ha inviato una diffida e richiesta di provvedimenti urgenti ai vertici della Provincia di Salerno (tra cui il presidente Giuseppe Parente e i responsabili dei settori Viabilità e Manutenzione), alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Potenza e ai sindaci di Montesano sulla Marcellana (Giuseppe Rinaldi) e Tramutola (Luigi Marotta).

Al centro dell’esposto, corredato da un ampio dossier fotografico, c’è il grave stato di abbandono e pericolosità della Strada Provinciale 276 (ex SR 276) nel tratto che attraversa la frazione Magorno, arteria percorsa quotidianamente da centinaia di pendolari e residenti diretti verso la Val d’Agri.

Le criticità segnalate lungo l’arteria

Nonostante alcuni lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti mesi fa dalla Provincia di Salerno su determinati tratti, il tecnico evidenzia situazioni di estremo pericolo per la pubblica e privata incolumità:

Ponte Tavernazzo: La struttura ha iniziato a cedere e, nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate da oltre quindici anni, continua a versare in condizioni critiche senza adeguata messa in sicurezza.

La struttura ha iniziato a cedere e, nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate da oltre quindici anni, continua a versare in condizioni critiche senza adeguata messa in sicurezza. Cedimenti nella frazione Magorno: A circa due chilometri in direzione Tramutola, a meno di cento metri l’uno dall’altro, si registrano due importanti cedimenti della sede stradale giudicati altamente pericolosi.

A circa due chilometri in direzione Tramutola, a meno di cento metri l’uno dall’altro, si registrano due importanti cedimenti della sede stradale giudicati altamente pericolosi. Ponte in località Cozzo Forgione: La struttura presenta un evidente sgretolamento del cemento in più punti, con la spalla del ponte considerata a rischio crollo. Nella stessa area, a meno di un chilometro dal confine con la Basilicata, si sta aprendo un’ampia buca che mette a repentaglio non solo automobilisti e motociclisti, ma anche i pedoni.

La struttura presenta un evidente sgretolamento del cemento in più punti, con la spalla del ponte considerata a rischio crollo. Nella stessa area, a meno di un chilometro dal confine con la Basilicata, si sta aprendo un’ampia buca che mette a repentaglio non solo automobilisti e motociclisti, ma anche i pedoni. Parapetti divelti e confine lucano: Lungo diversi tratti le barriere di protezione risultano spezzate, piegate o completamente staccate dal terreno, perdendo la loro funzione contenitiva. Ulteriori punti critici vengono infine segnalati sull’ultimo ponte che segna il confine tra Campania e Basilicata.

Le richieste agli enti competenti

Attraverso la segnalazione, l’ingegner Pisano chiede agli enti preposti l’attivazione immediata di una serie di interventi strutturali: