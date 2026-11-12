Rating Campania BBB+: S&P alza l’outlook a positivo

L’agenzia statunitense S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo le prospettive finanziarie della Regione Campania, modificando il giudizio di previsione (outlook) da stabile a positivo e confermando il rating creditizio a lungo termine a BBB+. La decisione certifica la solidità dei conti regionali e apre scenari rilevanti per il finanziamento di opere pubbliche e servizi essenziali su tutto il territorio, inclusa l’area sud della provincia di Salerno.
Cosa significa la promozione di S&P per i cittadini e i territori
Per una delle tre principali agenzie di valutazione finanziaria al mondo, il cambio di outlook indica che la Regione ha intrapreso un percorso strutturale di risanamento e crescita. Nei prossimi anni, l’ente potrà contare su una maggiore affidabilità sui mercati e su una capacità di spesa più stabile, evitando il rischio di tagli lineari ai servizi.
Gli analisti americani hanno evidenziato tre punti chiave alla base della valutazione:
- Riduzione dei debiti operativi: per la prima volta dal 2020, la Campania ha invertito la rotta diminuendo concretamente la propria esposizione debitoria.
- Surplus di bilancio garantito: le stime prevedono un avanzo di budget operativo intorno al 4,5%, condizione che permetterà di mantenere i conti in attivo almeno fino al 2028.
- Tempi di pagamento più rapidi: il miglioramento dei processi amministrativi ha ridotto il rischio legato alle vecchie passività, liberando risorse fresche da destinare allo sviluppo locale.
Sanità e infrastrutture: i settori chiave degli investimenti 2026-2028
Il report dell’agenzia di rating sottolinea come la stabilità finanziaria si traduca direttamente in benefici tangibili per i cittadini. Nel comparto sanitario, S&P rileva progressi costanti nei livelli di assistenza, un dato centrale per le aree periferiche e interne del Salernitano, dove la tenuta dei presidi ospedalieri e della medicina territoriale rappresenta una priorità quotidiana.
Sul fronte delle opere pubbliche, le previsioni indicano una capacità di investimento pari a circa 4 miliardi di euro all’anno nel triennio 2026-2028. Si tratta di una cifra superiore persino ai picchi registrati prima del 2025 grazie all’accumulo dei fondi PNRR e alla chiusura della programmazione europea 2014-2020. Le risorse saranno indirizzate verso ambiti strategici per il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni:
- Modernizzazione delle infrastrutture del ciclo idrico integrato, cruciale per contrastare le criticità legate alla siccità e alle reti colabrodo.
- Potenziamento degli impianti e della gestione dei rifiuti.
- Sviluppo della mobilità sostenibile e dei collegamenti viari e ferroviari.
- Digitalizzazione dei servizi pubblici e amministrativi.
Il commento del presidente Roberto Fico
Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha rimarcato il valore politico e amministrativo del giudizio espresso da S&P Global Ratings, rivendicando la continuità con il lavoro di risanamento avviato in precedenza.
“Il giudizio positivo di S&P Global Ratings è un riconoscimento autorevole al percorso virtuoso e sostenibile intrapreso dalla precedente amministrazione e che stiamo proseguendo” ha dichiarato il governatore. “Il nostro obiettivo è quello di favorire gli investimenti nel quadro di un bilancio in sicurezza. I conti in ordine sono la precondizione per una politica economica, finanziaria e fiscale credibile che produca sviluppo, occupazione e crescita”.
Fico ha poi precisato come la lettura del report vada oltre i semplici parametri contabili, evidenziando:
- Il miglioramento effettivo della qualità sanitaria misurato attraverso l’innalzamento degli indici LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
- L’adozione del nuovo sistema di contabilizzazione del FAL (Fondo Anticipazioni di Liquidità), manovra tecnica che ha sbloccato ulteriori spazi di bilancio per gli investimenti.
- La riduzione costante dell’indebitamento, che consentirà all’ente di non dover ricorrere all’emissione di nuovo debito sul mercato.
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