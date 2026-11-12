Rating Campania BBB+: S&P alza l’outlook a positivo

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L’agenzia statunitense S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo le prospettive finanziarie della Regione Campania, modificando il giudizio di previsione (outlook) da stabile a positivo e confermando il rating creditizio a lungo termine a BBB+. La decisione certifica la solidità dei conti regionali e apre scenari rilevanti per il finanziamento di opere pubbliche e servizi essenziali su tutto il territorio, inclusa l’area sud della provincia di Salerno.

Cosa significa la promozione di S&P per i cittadini e i territori

Per una delle tre principali agenzie di valutazione finanziaria al mondo, il cambio di outlook indica che la Regione ha intrapreso un percorso strutturale di risanamento e crescita. Nei prossimi anni, l’ente potrà contare su una maggiore affidabilità sui mercati e su una capacità di spesa più stabile, evitando il rischio di tagli lineari ai servizi.

Gli analisti americani hanno evidenziato tre punti chiave alla base della valutazione:

Riduzione dei debiti operativi: per la prima volta dal 2020, la Campania ha invertito la rotta diminuendo concretamente la propria esposizione debitoria.

per la prima volta dal 2020, la Campania ha invertito la rotta diminuendo concretamente la propria esposizione debitoria. Surplus di bilancio garantito: le stime prevedono un avanzo di budget operativo intorno al 4,5%, condizione che permetterà di mantenere i conti in attivo almeno fino al 2028.

le stime prevedono un avanzo di budget operativo intorno al 4,5%, condizione che permetterà di mantenere i conti in attivo almeno fino al 2028. Tempi di pagamento più rapidi: il miglioramento dei processi amministrativi ha ridotto il rischio legato alle vecchie passività, liberando risorse fresche da destinare allo sviluppo locale.

Sanità e infrastrutture: i settori chiave degli investimenti 2026-2028

Il report dell’agenzia di rating sottolinea come la stabilità finanziaria si traduca direttamente in benefici tangibili per i cittadini. Nel comparto sanitario, S&P rileva progressi costanti nei livelli di assistenza, un dato centrale per le aree periferiche e interne del Salernitano, dove la tenuta dei presidi ospedalieri e della medicina territoriale rappresenta una priorità quotidiana.

Sul fronte delle opere pubbliche, le previsioni indicano una capacità di investimento pari a circa 4 miliardi di euro all’anno nel triennio 2026-2028. Si tratta di una cifra superiore persino ai picchi registrati prima del 2025 grazie all’accumulo dei fondi PNRR e alla chiusura della programmazione europea 2014-2020. Le risorse saranno indirizzate verso ambiti strategici per il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni:

Modernizzazione delle infrastrutture del ciclo idrico integrato , cruciale per contrastare le criticità legate alla siccità e alle reti colabrodo.

, cruciale per contrastare le criticità legate alla siccità e alle reti colabrodo. Potenziamento degli impianti e della gestione dei rifiuti .

. Sviluppo della mobilità sostenibile e dei collegamenti viari e ferroviari.

e dei collegamenti viari e ferroviari. Digitalizzazione dei servizi pubblici e amministrativi.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha rimarcato il valore politico e amministrativo del giudizio espresso da S&P Global Ratings, rivendicando la continuità con il lavoro di risanamento avviato in precedenza.

“Il giudizio positivo di S&P Global Ratings è un riconoscimento autorevole al percorso virtuoso e sostenibile intrapreso dalla precedente amministrazione e che stiamo proseguendo” ha dichiarato il governatore. “Il nostro obiettivo è quello di favorire gli investimenti nel quadro di un bilancio in sicurezza. I conti in ordine sono la precondizione per una politica economica, finanziaria e fiscale credibile che produca sviluppo, occupazione e crescita”.

Fico ha poi precisato come la lettura del report vada oltre i semplici parametri contabili, evidenziando: