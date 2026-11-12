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Guida Michelin 2027: stella a Osteria Arbustico di Paestum

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Ernesto Rocco
Guida Michelin 2027: stella a Osteria Arbustico di Paestum
3 min di lettura

La gastronomia della provincia di Salerno torna ai vertici dell’alta cucina italiana grazie all’Osteria Arbustico di Paestum, insignita di una nuova stella nell’edizione 2027 della Guida Michelin. L’annuncio ufficiale è arrivato giovedì 12 novembre 2026 dal palco del Teatro Municipale di Piacenza, durante la cerimonia di presentazione della 72esima edizione della celebre guida gastronomica, che ha complessivamente assegnato 16 nuovi macaron in tutta Italia, portando a 357 il totale degli indirizzi stellati nazionali.

L’eccellenza del Cilento premiata a Paestum

Il riconoscimento ottenuto dallo chef Cristian Torsiello alla guida dell’Osteria Arbustico rappresenta un risultato di rilievo per l’intero comparto ristorativo del Cilento e della Piana del Sele. La nuova stella accende nuovamente i riflettori sulla qualità delle materie prime locali e sulla capacità di reinterpretare la tradizione gastronomica salernitana in chiave contemporanea.

Per il territorio di Capaccio Paestum, la conferma ai massimi livelli della ristorazione nazionale consolida un’offerta turistica sempre più legata all’enogastronomia d’autore, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Gli altri riconoscimenti campani: Vico Equense e Sorrento

Oltre al successo registrato in provincia di Salerno, la Campania celebra altri due importanti traguardi nella Penisola Sorrentina, confermandosi tra le regioni più dinamiche del panorama culinario italiano:

  • Ristorante Maxi (Vico Equense): la struttura guidata dallo chef Emanuel Scotti conquista la sua prima stella Michelin, arricchendo ulteriormente la già nutrita mappa degli stellati della costa sorrentina.
  • Ristorante Lorelei (Sorrento): il locale diretto dallo chef Ciro Sicignano si aggiudica il premio speciale Passion Dessert, riconoscimento riservato alle realtà che si distinguono per l’alta qualità della pasticceria da ristorazione e per la valorizzazione del fine pasto.

Il quadro nazionale della Guida Michelin 2027

La 72esima edizione della Guida Michelin Italia ha distribuito le 16 nuove stelle in modo capillare lungo tutta la penisola, affiancando ai 341 locali già confermati una nuova generazione di insegne d’eccellenza. La cerimonia al Teatro Municipale di Piacenza si è aperta con un sentito tributo alla memoria di Nadia Santini, storica chef del ristorante tristellato Dal Pescatore, scomparsa di recente.

I 16 nuovi ristoranti stellati in Italia

Di seguito l’elenco completo delle nuove insegne insignite della prima stella Michelin nell’edizione 2027, suddivise per area geografica:

  • Nord Italia: Akoya (Torino), Alessandro Daddea (Torino), Visione Restaurant (Barbaresco), Casa Romano (Alzano Lombardo), La Tea del Kosmo (Livigno), 1224 Restaurant Cortina (Cortina d’Ampezzo), Mamesa (Burgusio).
  • Centro Italia: Tosca (Casole d’Elsa), Casa Rapisarda (Numana), Quid (Roma).
  • Sud e Isole: Osteria Arbustico (Paestum), Maxi (Vico Equense), Casanova (Polignano a Mare), Charleston by Giovanni Solofra (Palermo), Amanõ (Cagliari), La Spigola (Golfo Aranci), Ulìa (Arzachena).

I premi speciali assegnati durante la cerimonia

Oltre al Passion Dessert destinato a Sorrento, gli ispettori della Rossa hanno attribuito due ulteriori riconoscimenti individuali di rilievo nazionale:

  • Young Chef 2027: assegnato a Simone Lezzerini del ristorante N’Uovo Vino e Cucina di Sutri (Viterbo).
  • Opening of The Year 2027: conferito a Juan Camilo Quintero, chef del neo-stellato ristorante Quid di Roma.
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