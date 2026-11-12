Eboli, i soci del Centro Massaioli portano gentilezza e ascolto agli anziani

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Una delegazione dell’associazione E. Massaioli di Eboli, la realtà associativa più longeva e attiva del territorio, trascorrerà venerdì una giornata speciale all’insegna dell’ascolto, della condivisione e del valore dei piccoli gesti insieme ai sedici ospiti della Residenza per anziani Althea.

La gentilezza come strumento per costruire relazioni autentiche

La gentilezza come valore da coltivare ogni giorno, ma soprattutto come occasione per costruire relazioni autentiche, abbattere le distanze e regalare momenti di serenità. È questo lo spirito che anima la nuova iniziativa promossa dall’associazione ebolitana, pronta a portare un messaggio di vicinanza e solidarietà all’interno della struttura socio-assistenziale cittadina.

«Non confondiamo la gentilezza con la buona educazione, che dovrebbe essere celebrata ogni giorno». Con queste parole Maria Rosaria Pagnani, presidente dell’associazione E. Massaioli, sintetizza il significato di un progetto che mette al centro le persone e il peso specifico delle relazioni umane. Il direttivo del sodalizio ha infatti raccolto l’appello mondiale a diventare ambasciatori di gentilezza, scegliendo di trasformare un principio universale in un gesto concreto. Non una semplice manifestazione di cortesia, dunque, ma un modo di avvicinarsi agli altri con sensibilità, attenzione, un sorriso sincero e la capacità di riconoscere i bisogni di chi si ha di fronte.

L’incontro alla residenza per anziani Althea di Eboli

Per dare concretezza a questi intenti, una delegazione di soci farà visita alla Residenza per anziani Althea di Eboli, dove trascorrerà alcune ore insieme ai sedici ospiti. Non sarà un appuntamento scandito da un programma rigido, né una visita formale. L’intenzione è quella di lasciare spazio alla spontaneità, all’ascolto e alla condivisione, creando un’occasione di incontro nella quale ciascuno possa sentirsi protagonista.

«Siamo certi che sarà un’esperienza dal forte impatto emotivo. Siamo pronti a condividere i racconti, i ricordi e gli interessi costruiti lontani da casa, per dare un senso alle giornate», sottolinea la presidenza. Sarà un momento dedicato allo scambio di esperienze, per riscoprire il piacere della conversazione e dare valore a quelle piccole attenzioni che, spesso, riescono a rendere speciale anche una giornata ordinaria.

Il valore della presenza per contrastare la solitudine

L’iniziativa vuole ribadire un messaggio semplice ma fondamentale: essere gentili significa anche saper ascoltare senza giudicare, rispettare i tempi e le sensibilità altrui, avvicinarsi con discrezione e offrire la propria presenza senza aspettarsi nulla in cambio. Una parola, un sorriso o un ricordo condiviso possono diventare occasioni preziose per creare legami e contrastare la solitudine.

Con questa visita, il Centro Sociale Massaioli conferma ancora una volta la propria vocazione alla partecipazione e all’impegno civico, portando avanti una tradizione associativa che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità di Eboli. Diventare ambasciatori di gentilezza non significa soltanto aderire a un appello, ma scegliere di mettersi in gioco, dedicare tempo agli altri e ricordare che, talvolta, il gesto più importante è semplicemente esserci.