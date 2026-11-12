Ambulatorio virtuale ASL Salerno: apre alle Cotoniere

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L’ASL Salerno espande la propria Rete Sociosanitaria Digitale portando i servizi medici direttamente nei luoghi della quotidianità. È stato inaugurato oggi il nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità (AVC) presso il Centro Commerciale Le Cotoniere di Salerno, una struttura pensata per abbattere le barriere geografiche e digitali per i residenti del capoluogo e dell’intera provincia, inclusi i cittadini provenienti dall’area sud del territorio salernitano.

Il presidio è situato nella Galleria 1 del centro commerciale ed è coordinato dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale (GPTI) dell’azienda sanitaria, diretta dal dott. Antonio Coppola.

I servizi attivi presso il nuovo presidio sanitario

Il nuovo ambulatorio rappresenta un punto d’accesso strategico per chi ha necessità di interfacciarsi con il sistema sanitario senza dover affrontare lunghi spostamenti verso i presidi ospedalieri o distrettuali tradizionali. All’interno dello spazio dedicato, gli utenti possono usufruire gratuitamente di prestazioni mirate:

Televisite specialistiche: colloqui e valutazioni a distanza con i medici dell’ASL Salerno.

colloqui e valutazioni a distanza con i medici dell’ASL Salerno. Controlli di follow-up: monitoraggio clinico periodico per pazienti già inseriti in un percorso di cura.

monitoraggio clinico periodico per pazienti già inseriti in un percorso di cura. Rinnovi dei piani terapeutici: gestione burocratica e clinica per la continuità delle terapie farmacologiche o riabilitative.

gestione burocratica e clinica per la continuità delle terapie farmacologiche o riabilitative. Supporto ai servizi digitali: assistenza pratica per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti sociosanitari online, incluso il Portale del Cittadino.

Il ruolo della Croce Rossa e il supporto agli utenti

Uno degli ostacoli principali alla diffusione della telemedicina è la scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici, soprattutto tra le fasce più anziane della popolazione. Per risolvere questa criticità, l’operatività dell’AVC si fonda sulla collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno.

I volontari della CRI saranno presenti per gestire l’accoglienza e affiancare fisicamente i cittadini passo dopo passo nell’utilizzo delle piattaforme digitali, garantendo che la tecnologia resti un mezzo inclusivo e accessibile a chiunque.

La sinergia tra sanità pubblica, impresa privata e volontariato

L’apertura dell’ambulatorio alle Cotoniere nasce da un modello di collaborazione tra istituzioni pubbliche, realtà commerciali e terzo settore. La proprietà del Centro Commerciale Le Cotoniere ha messo a disposizione gratuitamente i locali nella Galleria 1, trasformando uno spazio dedicato allo shopping in un presidio di welfare territoriale.

Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’ASL Salerno, ha evidenziato il valore strategico di questa integrazione: «Portare la sanità nei luoghi della vita quotidiana significa ripensare il modo in cui organizziamo l’assistenza, a partire da dove le persone vivono e si incontrano. La telemedicina collega questo presidio ai professionisti dell’Azienda, il centro commerciale mette a disposizione uno spazio familiare ai cittadini e il volontariato della Croce Rossa li accompagna nell’accesso ai servizi digitali».

Sulla stessa linea il dott. Antonio Coppola, direttore della UOC GPTI dell’ASL Salerno, che ha rimarcato come l’iniziativa renda la sanità più vicina non solo ai residenti del capoluogo, ma ai cittadini dell’intera provincia salernitana, mettendo la tecnologia al servizio delle persone.

Infine, Carmelo Camiolo, Direttore del Centro Commerciale Le Cotoniere, ha sottolineato la responsabilità sociale della struttura: «Crediamo che un centro commerciale contemporaneo debba essere sempre più vicino alle persone e capace di rispondere non solo alle loro esigenze di acquisto, ma anche ai bisogni della comunità in cui opera».