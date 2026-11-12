Natale 2026 al Cilento Outlet: sabato 14 novembre al via il Villaggio

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Il Natale è un periodo che ogni anno porta con sé tradizioni e momenti da condividere. L’avvicinarsi delle festività segna anche l’inizio di appuntamenti che coinvolgono grandi e piccoli. In questo contesto si inserisce il programma del Cilento Outlet, che sabato 14 novembre inaugurerà ufficialmente il Natale 2026 con la seconda edizione de Il Villaggio di Babbo Natale. Una giornata pensata per accogliere visitatori di tutte le età, attraverso un calendario di attività che accompagnerà il pubblico tra cibo tipico e mercatini, fino alla tradizionale accensione delle luminarie e del grande albero.

Il Villaggio di Babbo Natale e i dieci anni della Casa

Tra le principali attrazioni dell’iniziativa ci sarà la Casa di Babbo Natale, una struttura interamente in legno che quest’anno celebra il traguardo dei dieci anni. Al suo interno, i bambini potranno seguire un percorso dedicato al mondo del Polo Nord, visitando la Fabbrica dei Giocattoli, la Stanza degli Elfi e gli ambienti allestiti per l’incontro con Babbo Natale. Un’esperienza che negli anni è diventata parte integrante delle iniziative natalizie del Centro e che si rinnova anche per questa edizione, affiancata da altre attrazioni pensate per accompagnare le famiglie durante tutto il periodo delle festività. Tra queste figurano la pista di pattinaggio sul ghiaccio ecologico e l’ufficio postale di Babbo Natale, entrambi allestiti in uno spazio al chiuso, così da poter essere utilizzati anche in caso di maltempo.

Mercatini di Natale e gastronomia campana al Cilento Outlet

Il programma di sabato 14 novembre entrerà nel vivo già a partire dalle ore 12:00 con “Aspettando l’accensione”, un appuntamento dedicato alla convivialità e alle proposte gastronomiche. Fino alle 16:00, l’area food ospiterà diverse realtà del territorio e del panorama culinario campano, tra cui la Fusilleria Cilentana di Aldo Olivieri, il primo punto vendita de I Fornelli di Max e le specialità dolciarie de I Dolci del Vesuvio, con le proposte di Crostiera, Poppella e Cratere. Ad arricchire il percorso saranno inoltre i mercatini di Natale, con casette dedicate all’artigianato, alle idee regalo e a diverse proposte legate alla tradizione delle feste.

Musica e spettacoli in attesa dell’accensione delle luminarie

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, le vie del Cilento Outlet saranno animate da musica e intrattenimento. Il programma si aprirà con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati del Cilento e proseguirà con performance itineranti, mascotte ispirate al mondo Disney, trampolieri a tema natalizio, bolle di sapone, street band, ballerine ed elfi. Alle ore 17:00 il palco ospiterà Pippo Pelo e Adriana Petro, che condurranno il momento istituzionale e accompagneranno il pubblico verso l’appuntamento centrale della giornata. Alle 17:30 è prevista l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale, preceduta dall’arrivo scenografico di Babbo Natale dal cielo. Il momento sarà accompagnato da uno spettacolo di fuochi d’artificio, Christmas balloon e neve artificiale, dando ufficialmente avvio alle celebrazioni natalizie del Centro.

La parata e i festeggiamenti per il decimo anniversario

Dopo l’accensione, le iniziative proseguiranno con una parata lungo le vie del Centro, alla quale prenderanno parte animatori, artisti e visitatori, accompagnando Babbo Natale fino alla sua Casa. Qui si svolgeranno le celebrazioni per il decimo anniversario della struttura, con il taglio della torta celebrativa, realizzata con il supporto de I Fornelli di Max, il tradizionale taglio del nastro e uno spettacolo di fontane scintillanti. Un momento che unirà l’inaugurazione della stagione natalizia alla ricorrenza di uno spazio che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento delle iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie.

«L’accensione delle luci rappresenta ogni anno un momento speciale, quello in cui l’attesa lascia spazio alla meraviglia e il Natale comincia davvero – dichiara Veneranda Pascale, centre manager –. È un appuntamento al quale teniamo particolarmente, perché desideriamo regalare ai nostri visitatori, soprattutto ai più piccoli, un’esperienza capace di emozionare e di far vivere pienamente l’atmosfera delle feste. Quest’anno abbiamo voluto rendere questo momento ancora più coinvolgente, con una giornata ricca di sorprese, spettacolo e occasioni di condivisione. La nostra Casa di Babbo Natale, che celebra i suoi dieci anni, è il simbolo di una tradizione che si rinnova e che continua a regalare sorrisi a tante famiglie. Vi aspettiamo per festeggiare insieme l’inizio del Natale».