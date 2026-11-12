Regione Campania: 2,7 milioni per l’impianto di Eboli e nuovi fondi

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La Giunta regionale della Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato un pacchetto strategico di provvedimenti che tocca direttamente la gestione ambientale, la sicurezza informatica, la prevenzione dei rischi sul territorio e la valorizzazione dei beni culturali.

Tra le misure principali spicca la programmazione di 24,5 milioni di euro derivanti dal PR Campania FESR 2021-2027, destinati a potenziare il ciclo integrato dei rifiuti e le bonifiche con l’obiettivo di incrementare la spesa certificabile già nel corso del 2026.

Fondi europei per i rifiuti: focus su Eboli e compostaggio di prossimità

Il piano di investimenti ambientali risponde alle esigenze di ammodernamento impiantistico e mitigazione dell’impatto sui territori, includendo interventi mirati anche in provincia di Salerno e risorse diffondibili a livello locale. La ripartizione dei 24,5 milioni di euro prevede:

Impianto di compostaggio di Eboli: stanziati 2,7 milioni di euro per realizzare il sistema di confinamento delle emissioni odorigene, un intervento atteso per migliorare la qualità ambientale dell’area.

stanziati per realizzare il sistema di confinamento delle emissioni odorigene, un intervento atteso per migliorare la qualità ambientale dell’area. Compostaggio di prossimità: destinati 12,5 milioni di euro per incentivare pratiche locali di trattamento della frazione organica, riducendo i costi di trasporto e l’impatto ecologico.

destinati per incentivare pratiche locali di trattamento della frazione organica, riducendo i costi di trasporto e l’impatto ecologico. Impianto di Casal di Principe: assegnati 6 milioni di euro per la struttura dedicata al trattamento della frazione organica.

assegnati per la struttura dedicata al trattamento della frazione organica. Bonifica a Savignano Irpino: allocati 3,3 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’ex discarica comunale in località Pustarza.

Terra dei Fuochi: supporto digitale ai cittadini

Sul fronte della legalità ambientale e della trasparenza, l’esecutivo regionale ha dato il via libera al protocollo d’intesa con il Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi. L’accordo integra i Punti di Facilitazione Digitale attivati da IFEL Campania tramite i fondi del PNRR.

Questi presidi territoriali assisteranno i cittadini nell’utilizzo dei servizi telematici legati alla gestione dei rifiuti, ai calendari di raccolta, ai centri di conferimento e ai canali ufficiali di segnalazione. IFEL garantirà inoltre al Commissario un affiancamento tecnico specialistico in ambito giuridico ed economico-finanziario.

Protezione civile: formazione e prevenzione nelle scuole

Grande attenzione è stata riservata alla mitigazione dei rischi naturali, un tema particolarmente sentito nelle aree interne e costiere del Salernitano. La Giunta ha approvato il Piano triennale della formazione 2027-2029 della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”. Il programma introduce corsi, seminari e iniziative divulgative rivolte al personale regionale, agli enti locali, al volontariato organizzato e alla cittadinanza, integrando l’uso di nuovi strumenti digitali.

Parallelamente, è stato rinnovato il protocollo “In Campania la scuola non rischia” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. L’intesa coinvolge gli istituti statali e paritari di ogni ordine e grado attraverso:

Percorsi didattici sui rischi specifici del territorio (alluvioni, frane, terremoti e incendi).

Esercitazioni pratiche e concorsi di idee destinati a studenti, docenti e famiglie.

Linee guida condivise per la gestione delle attività scolastiche durante le fasi di emergenza, in coordinamento diretto con la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU).

Cybersicurezza e attuazione della direttiva NIS2

Per proteggere le infrastrutture digitali e assicurare la continuità dei servizi pubblici, la Regione ha definito il proprio modello di governance in attuazione della direttiva europea NIS2. Il provvedimento istituisce un Board NIS2 permanente e approva il relativo Disciplinare operativo.

Il documento stabilisce le regole per i flussi informativi, il monitoraggio costante, la sicurezza della catena di approvvigionamento e il raccordo diretto con il CSIRT regionale (la struttura preposta alla risposta agli incidenti informatici), delineando una precisa matrice delle responsabilità tra gli uffici dell’ente.

Demanio, cultura e amministrazione regionale

La seduta di Giunta si è conclusa con tre ulteriori deliberazioni di carattere amministrativo e patrimoniale: