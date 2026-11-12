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Regione Campania: 2,7 milioni per l’impianto di Eboli e nuovi fondi

La Giunta regionale della Campania stanzia 24,5 milioni per ambiente e rifiuti, con fondi diretti all'impianto di Eboli. Scopri tutti i provvedimenti

Ernesto Rocco
Roberto Fico
4 min di lettura

La Giunta regionale della Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato un pacchetto strategico di provvedimenti che tocca direttamente la gestione ambientale, la sicurezza informatica, la prevenzione dei rischi sul territorio e la valorizzazione dei beni culturali.

Tra le misure principali spicca la programmazione di 24,5 milioni di euro derivanti dal PR Campania FESR 2021-2027, destinati a potenziare il ciclo integrato dei rifiuti e le bonifiche con l’obiettivo di incrementare la spesa certificabile già nel corso del 2026.

Fondi europei per i rifiuti: focus su Eboli e compostaggio di prossimità

Il piano di investimenti ambientali risponde alle esigenze di ammodernamento impiantistico e mitigazione dell’impatto sui territori, includendo interventi mirati anche in provincia di Salerno e risorse diffondibili a livello locale. La ripartizione dei 24,5 milioni di euro prevede:

  • Impianto di compostaggio di Eboli: stanziati 2,7 milioni di euro per realizzare il sistema di confinamento delle emissioni odorigene, un intervento atteso per migliorare la qualità ambientale dell’area.
  • Compostaggio di prossimità: destinati 12,5 milioni di euro per incentivare pratiche locali di trattamento della frazione organica, riducendo i costi di trasporto e l’impatto ecologico.
  • Impianto di Casal di Principe: assegnati 6 milioni di euro per la struttura dedicata al trattamento della frazione organica.
  • Bonifica a Savignano Irpino: allocati 3,3 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’ex discarica comunale in località Pustarza.

Terra dei Fuochi: supporto digitale ai cittadini

Sul fronte della legalità ambientale e della trasparenza, l’esecutivo regionale ha dato il via libera al protocollo d’intesa con il Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi. L’accordo integra i Punti di Facilitazione Digitale attivati da IFEL Campania tramite i fondi del PNRR.

Questi presidi territoriali assisteranno i cittadini nell’utilizzo dei servizi telematici legati alla gestione dei rifiuti, ai calendari di raccolta, ai centri di conferimento e ai canali ufficiali di segnalazione. IFEL garantirà inoltre al Commissario un affiancamento tecnico specialistico in ambito giuridico ed economico-finanziario.

Protezione civile: formazione e prevenzione nelle scuole

Grande attenzione è stata riservata alla mitigazione dei rischi naturali, un tema particolarmente sentito nelle aree interne e costiere del Salernitano. La Giunta ha approvato il Piano triennale della formazione 2027-2029 della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”. Il programma introduce corsi, seminari e iniziative divulgative rivolte al personale regionale, agli enti locali, al volontariato organizzato e alla cittadinanza, integrando l’uso di nuovi strumenti digitali.

Parallelamente, è stato rinnovato il protocollo “In Campania la scuola non rischia” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. L’intesa coinvolge gli istituti statali e paritari di ogni ordine e grado attraverso:

  • Percorsi didattici sui rischi specifici del territorio (alluvioni, frane, terremoti e incendi).
  • Esercitazioni pratiche e concorsi di idee destinati a studenti, docenti e famiglie.
  • Linee guida condivise per la gestione delle attività scolastiche durante le fasi di emergenza, in coordinamento diretto con la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU).

Cybersicurezza e attuazione della direttiva NIS2

Per proteggere le infrastrutture digitali e assicurare la continuità dei servizi pubblici, la Regione ha definito il proprio modello di governance in attuazione della direttiva europea NIS2. Il provvedimento istituisce un Board NIS2 permanente e approva il relativo Disciplinare operativo.

Il documento stabilisce le regole per i flussi informativi, il monitoraggio costante, la sicurezza della catena di approvvigionamento e il raccordo diretto con il CSIRT regionale (la struttura preposta alla risposta agli incidenti informatici), delineando una precisa matrice delle responsabilità tra gli uffici dell’ente.

Demanio, cultura e amministrazione regionale

La seduta di Giunta si è conclusa con tre ulteriori deliberazioni di carattere amministrativo e patrimoniale:

  • Accordi con l’Agenzia del Demanio: approvate due intese per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La prima, siglata con i cinque atenei campani, mira a potenziare il sistema universitario regionale; la seconda definisce il Piano degli immobili pubblici per lo sviluppo scientifico, economico e culturale della Provincia di Caserta.
  • Scabec SpA: approvato il nuovo statuto della società in house dedicata ai beni culturali, allineandolo agli indirizzi di gestione 2026 previsti per le partecipate regionali.
  • Organismo indipendente di valutazione (OIV): avviata la procedura tramite avviso pubblico per selezionare i tre componenti esterni dell’organismo, in vista della scadenza fissata al prossimo 30 novembre.
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