Emergenza siccità sugli Alburni: crollo del 60% per le castagne

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La Comunità Montana Alburni ha avviato l’iter formale per tutelare i produttori locali di fronte al crollo del raccolto registrato nella stagione 2026. Con la deliberazione di Giunta n. 69 del 28 ottobre 2026, l’Ente ha inoltrato alla Regione Campania la richiesta ufficiale per il riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento siccitoso che ha colpito duramente il comparto castanicolo dell’area.

I numeri dell’emergenza: produzione dimezzata e qualità compromessa

L’andamento climatico del 2026, caratterizzato da un lungo periodo di assenza di precipitazioni e da temperature costantemente sopra la media, ha inciso in modo critico sul ciclo produttivo dei castagneti alburnini. Secondo le stime tecniche alla base del provvedimento, il settore sta affrontando tre criticità principali:

Punto elenco Contrazione dei volumi: il calo della produzione è stimato intorno al 60% rispetto alle medie stagionali.

Punto elenco Riduzione della pezzatura: la carenza idrica ha impedito il normale accrescimento dei frutti, generando un prodotto di dimensioni inferiori agli standard commerciali.

Punto elenco Peggioramento qualitativo: lo stress termico e idrico ha compromesso le caratteristiche organolettiche e la conservabilità delle castagne, riducendo ulteriormente il valore di mercato del raccolto.

Questa combinazione di fattori si traduce in un danno economico diretto per decine di imprese agricole e famiglie del territorio, che basano parte rilevante del proprio reddito sulla raccolta e sulla trasformazione del frutto.

Le richieste alla Regione Campania

Attraverso l’atto amministrativo approvato dalla Giunta, la Comunità Montana sollecita Palazzo Santa Lucia ad attivare rapidamente le procedure previste dalla normativa in materia di calamità naturali in agricoltura. Nel dettaglio, l’Ente chiede alla Regione di:

1. Avviare gli accertamenti tecnici sui territori comunali interessati per certificare l’entità effettiva dei danni subiti dai castagneti.

2. Individuare misure straordinarie di sostegno economico, indispensabili per garantire liquidità e continuità operativa alle aziende castanicole danneggiate.

Le parole del presidente Vincenzo Rosolia

A sottolineare la portata non solo economica, ma anche sociale e ambientale della crisi, è il vertice dell’Ente montano. «La castanicoltura rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia e l’identità del nostro territorio» dichiara Vincenzo Rosolia, Presidente della Comunità Montana Alburni.

«Non possiamo lasciare soli i produttori di fronte a una stagione così difficile. Con questa iniziativa vogliamo sollecitare un intervento concreto della Regione Campania per tutelare le aziende, il lavoro e un patrimonio agricolo e ambientale che costituisce una ricchezza per tutti gli Alburni».