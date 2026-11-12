Ivan Spinelli morto a San Mango Cilento a 35 anni: venerdì i funerali

2 min di lettura

La comunità di Sessa Cilento, e in particolare la frazione di San Mango Cilento, è colpita da un profondo dolore per l’improvvisa scomparsa di Ivan Spinelli. Il giovane, di soli 35 anni, è deceduto nel sonno, lasciando nello sconforto familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano.

In segno di partecipazione al dolore della famiglia e per consentire all’intera cittadinanza di stringersi attorno ai suoi cari, l’ente municipale ha disposto misure ufficiali per la giornata delle esequie.

Proclamato il lutto cittadino a Sessa Cilento

Il Sindaco di Sessa Cilento, Gerardo Botti, ha firmato l’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di venerdì 13 novembre 2026. Il provvedimento è stato adottato in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Ivan Spinelli.

L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità hanno espresso i più sinceri sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari del trentacinquenne.

Le disposizioni per la giornata di venerdì 13 novembre

L’avviso diramato dal Comune di Sessa Cilento definisce una serie di indicazioni rivolte agli uffici pubblici, alle attività del territorio e ai residenti per garantire un clima di rispetto durante lo svolgimento della cerimonia funebre:

Edifici pubblici: esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la sede municipale per l’intera durata della giornata.

esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la sede municipale per l’intera durata della giornata. Attività commerciali e associazioni: invito formale a partecipare al lutto, osservando un momento di raccoglimento e, ove possibile, sospendendo le attività durante la celebrazione delle esequie.

invito formale a partecipare al lutto, osservando un momento di raccoglimento e, ove possibile, sospendendo le attività durante la celebrazione delle esequie. Cittadinanza: esortazione a evitare comportamenti e iniziative che possano risultare in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte prematura del giovane ha rapidamente fatto il giro del territorio cilentano, suscitando numerose reazioni di vicinanza. La sospensione simbolica delle attività quotidiane richiesta dal primo cittadino rappresenta il segno tangibile della solidarietà di un intero paese di fronte a una perdita così improvvisa.