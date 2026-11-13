Omicidio Vassallo: chiesto il rinvio a giudizio per Cagnazzo

Nuovo, importante passaggio giudiziario a Salerno nell’inchiesta sulla morte di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato a colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010. Nel corso dell’udienza odierna presso il Tribunale del capoluogo, il procuratore generale della Corte d’Appello di Salerno, Elia Taddeo, ha formalizzato al termine di una lunga requisitoria la richiesta di rinvio a giudizio per Fabio Cagnazzo, colonnello dell’Arma dei carabinieri.
La posizione di Fabio Cagnazzo e il ricorso della Procura
La richiesta avanzata oggi dalla Procura Generale riapre uno snodo centrale dell’intera vicenda giudiziaria legata al delitto del “sindaco pescatore”. Lo scorso marzo, infatti, Cagnazzo era stato prosciolto dall’accusa di essere uno dei mandanti dell’omicidio avvenuto nel comune cilentano.
Contro quella decisione di proscioglimento, la Procura di Salerno aveva presentato formale ricorso. L’intervento odierno del procuratore generale Elia Taddeo ribadisce la linea accusatoria, puntando a portare l’ufficiale davanti ai giudici per rispondere delle contestazioni legate al delitto di Pollica.
Le prossime tappe in aula a Salerno
Il calendario giudiziario prevede ora due appuntamenti ravvicinati per definire il quadro processuale dei prossimi mesi:
- 15 dicembre: La parola passerà ai legali difensori di Fabio Cagnazzo, chiamati a esporre le proprie argomentazioni in aula prima della pronuncia della sentenza della Corte d’Appello sul ricorso della Procura.
- 13 gennaio 2027: È stata fissata per questa data la prossima udienza del processo principale, disposto su richiesta del pubblico ministero Elena Guarino proprio per attendere la decisione dei giudici d’appello sulla posizione del colonnello.
Gli altri imputati nel procedimento
In attesa che venga sciolto il nodo sul possibile coinvolgimento processuale di Fabio Cagnazzo, l’udienza del prossimo 13 gennaio 2027 riguarderà allo stato attuale gli altri soggetti coinvolti nell’inchiesta:
- Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dei carabinieri, imputato con le accuse di concorso in omicidio e traffico di droga;
- Giuseppe Cipriano, imprenditore, chiamato a rispondere anch’egli di concorso in omicidio e traffico di stupefacenti;
- Giovanni Cafiero, la cui posizione resta circoscritta esclusivamente all’accusa legata al traffico di droga.
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