Cilento

Violenta lite in famiglia a Lago di Castellabate: due feriti in ospedale

Forte tensione nella frazione Lago di Castellabate per una violenta lite in famiglia. Due feriti trasferiti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Manuel Chiariello
Violenta lite in famiglia a Lago di Castellabate: due feriti in ospedale
2 min di lettura

Forte tensione questa sera nella frazione Lago del Comune di Castellabate a seguito di una violenta lite familiare. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione sarebbe degenerata in poco tempo per cause ancora in via di accertamento. A essere coinvolta è una famiglia di nazionalità tunisina residente nella zona.

La ricostruzione dei fatti e l’intervento dei soccorsi

L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione e ha visto coinvolti diversi componenti del nucleo familiare. Il clima particolarmente acceso ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e di una gazzella della Compagnia di Agropoli, giunti sul posto per sedare gli animi e riportare la calma. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del Soccorso Valcalore con automedica.

I feriti e le indagini dei Carabinieri

Nel corso della colluttazione sono rimaste ferite due persone, per le quali si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso. I due hanno riportato lividi ed ematomi in diverse parti del corpo, incluso l’addome, a seguito dello scontro fisico. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini a tutto campo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno scatenato la violenza.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità