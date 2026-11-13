Violenta lite in famiglia a Lago di Castellabate: due feriti in ospedale

Forte tensione questa sera nella frazione Lago del Comune di Castellabate a seguito di una violenta lite familiare. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione sarebbe degenerata in poco tempo per cause ancora in via di accertamento. A essere coinvolta è una famiglia di nazionalità tunisina residente nella zona.
La ricostruzione dei fatti e l’intervento dei soccorsi
L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione e ha visto coinvolti diversi componenti del nucleo familiare. Il clima particolarmente acceso ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e di una gazzella della Compagnia di Agropoli, giunti sul posto per sedare gli animi e riportare la calma. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del Soccorso Valcalore con automedica.
I feriti e le indagini dei Carabinieri
Nel corso della colluttazione sono rimaste ferite due persone, per le quali si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso. I due hanno riportato lividi ed ematomi in diverse parti del corpo, incluso l’addome, a seguito dello scontro fisico. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini a tutto campo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno scatenato la violenza.
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