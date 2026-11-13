Agropoli, cane sbranato in contrada Celso: allarme randagismo

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Un episodio di estrema violenza animale si è consumato nelle ultime ore in contrada Celso, zona periferica del comune di Agropoli. Un cane maschio è stato attaccato e ucciso da un branco composto da altri esemplari maschi, attirati con ogni probabilità dalla presenza di una femmina in calore.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, gli animali coinvolti nell’aggressione non sarebbero randagi in senso stretto, bensì cani padronali lasciati liberi di circolare. Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e avviare gli accertamenti del caso, è stato richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Agropoli.

Un fenomeno diffuso nelle periferie di Agropoli

Quanto avvenuto in contrada Celso riporta al centro del dibattito pubblico una criticità cronica che interessa diverse aree periferiche e rurali del territorio agropolese. Percorrendo le contrade lontane dal centro cittadino, non è raro imbattersi in animali domestici che vagano indisturbati lungo le strade comunali e vicinali.

La gestione superficiale degli animali da affezione genera una serie di rischi concreti per l’intera comunità:

Pericolo per l’incolumità degli altri animali: gli scontri territoriali o legati all’accoppiamento portano spesso a esiti fatali per gli esemplari più docili o di taglia inferiore.

gli scontri territoriali o legati all’accoppiamento portano spesso a esiti fatali per gli esemplari più docili o di taglia inferiore. Sicurezza stradale: la presenza improvvisa di animali sulla carreggiata rappresenta una minaccia costante per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

la presenza improvvisa di animali sulla carreggiata rappresenta una minaccia costante per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne. Incolumità pubblica: branchi improvvisati, spinti dall’istinto o dalla competizione, possono diventare imprevedibili e aggressivi anche nei confronti di passanti, residenti e bambini.

La richiesta di controlli, microchip e sanzioni

L’episodio riaccende gli interrogativi sull’efficacia delle attività di prevenzione e repressione sul territorio. La normativa vigente impone ai proprietari l’obbligo di custodia e il controllo costante del proprio animale, oltre all’iscrizione all’anagrafe canina tramite microchip.

Nonostante le regole chiare, la percezione diffusa tra i residenti è quella di una sostanziale impunità per chi continua ad aprire il cancello di casa lasciando il cane libero di girare per il quartiere. Per arginare il fenomeno ed evitare nuove tragedie, emerge con forza la necessità di:

Verifiche capillari sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei servizi veterinari competenti.

da parte della Polizia Municipale e dei servizi veterinari competenti. Controlli sistematici dei microchip per risalire con certezza ai proprietari degli animali trovati vaganti.

per risalire con certezza ai proprietari degli animali trovati vaganti. Applicazione rigorosa delle sanzioni amministrative e, laddove ravvisabili, l’accertamento delle responsabilità civili e penali per omessa custodia e maltrattamento.

La vicenda di contrada Celso solleva un’istanza chiara da parte della cittadinanza: superare la tolleranza verso comportamenti irresponsabili prima che la mancata custodia degli animali provochi conseguenze ancora più gravi.