Casa al mare chiusa per l’inverno: come proteggerla da umidità, salsedine e furti

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Sulla costa del Cilento, da Agropoli al Golfo di Policastro, migliaia di case restano chiuse da ottobre a giugno. Mesi di umidità, salsedine e mareggiate possono trasformare il ritorno d’estate in una lista di riparazioni. Con qualche accorgimento prima di chiudere e un controllo ogni tanto, i danni si evitano.

Il nemico numero uno: l’umidità

Una casa chiusa vicino al mare accumula umidità: compaiono muffa, odore di chiuso, macchie su pareti e tessuti.

lascia socchiuse le ante di armadi e cassetti e le porte interne;

di armadi e cassetti e le porte interne; sistema i materassi in verticale o sollevati, coperti con teli traspiranti;

o sollevati, coperti con teli traspiranti; riponi lenzuola, asciugamani e cuscini in sacchi sottovuoto o contenitori chiusi;

o contenitori chiusi; usa assorbiumidità a sali nelle stanze più esposte e sostituiscili a ogni visita;

a sali nelle stanze più esposte e sostituiscili a ogni visita; se resta attiva la corrente, valuta un deumidificatore con scarico continuo.

Acqua, gas ed elettricità

Acqua

Chiudi il rubinetto generale. Nelle case di collina, dove d’inverno può gelare, svuota anche le tubature e lo scaldabagno. Versa un po’ d’acqua negli scarichi poco usati per evitare cattivi odori.

Gas

Chiudi la valvola del contatore o della bombola.

Elettricità

Se non servono allarme, telecamere o deumidificatore, puoi staccare il generale. In questo caso svuota e lascia aperti frigorifero e congelatore, altrimenti si formano muffe e odori.

Salsedine e mareggiate

lava con acqua dolce infissi, ringhiere e parti metalliche e trattale con un protettivo;

infissi, ringhiere e parti metalliche e trattale con un protettivo; ritira o copri mobili da giardino, ombrelloni e cuscini;

o copri mobili da giardino, ombrelloni e cuscini; chiudi le tende da sole e, se possibile, proteggile con una copertura;

e, se possibile, proteggile con una copertura; pulisci grondaie, pluviali e scarichi di terrazzi e balconi: con le piogge autunnali l’acqua che ristagna crea infiltrazioni;

di terrazzi e balconi: con le piogge autunnali l’acqua che ristagna crea infiltrazioni; abbassa o blocca le persiane, che con il vento possono rompersi.

Furti: le precauzioni

non pubblicare sui social che la casa resterà vuota;

non lasciare oggetti di valore , elettronica e documenti;

, elettronica e documenti; valuta un allarme o telecamere con notifica sul telefono;

o telecamere con notifica sul telefono; installa luci con timer o prese intelligenti per simulare la presenza;

o prese intelligenti per simulare la presenza; chiedi a un vicino o a una persona di fiducia di passare ogni tanto e ritirare la posta;

o a una persona di fiducia di passare ogni tanto e ritirare la posta; annota modelli e numeri di serie degli elettrodomestici: in caso di furto servono per la denuncia.

Tasse e bollette

La seconda casa paga l’IMU: il saldo scade il 16 dicembre. Anche la Tari è dovuta per tutto l’anno, secondo le regole del regolamento comunale. Per luce e gas, verifica se la tariffa per i non residenti è ancora conveniente o se ci sono offerte più adatte a un consumo stagionale.

Una visita ogni tanto

Dopo un’allerta meteo o una mareggiata è bene controllare la casa o farla controllare. Verifica anche che la polizza assicurativa copra gli eventi atmosferici e i furti con l’abitazione disabitata.

La checklist prima di chiudere