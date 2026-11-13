Casa al mare chiusa per l’inverno: come proteggerla da umidità, salsedine e furti

Sulla costa del Cilento, da Agropoli al Golfo di Policastro, migliaia di case restano chiuse da ottobre a giugno. Mesi di umidità, salsedine e mareggiate possono trasformare il ritorno d’estate in una lista di riparazioni. Con qualche accorgimento prima di chiudere e un controllo ogni tanto, i danni si evitano.
Il nemico numero uno: l’umidità
Una casa chiusa vicino al mare accumula umidità: compaiono muffa, odore di chiuso, macchie su pareti e tessuti.
- lascia socchiuse le ante di armadi e cassetti e le porte interne;
- sistema i materassi in verticale o sollevati, coperti con teli traspiranti;
- riponi lenzuola, asciugamani e cuscini in sacchi sottovuoto o contenitori chiusi;
- usa assorbiumidità a sali nelle stanze più esposte e sostituiscili a ogni visita;
- se resta attiva la corrente, valuta un deumidificatore con scarico continuo.
Acqua, gas ed elettricità
Acqua
Chiudi il rubinetto generale. Nelle case di collina, dove d’inverno può gelare, svuota anche le tubature e lo scaldabagno. Versa un po’ d’acqua negli scarichi poco usati per evitare cattivi odori.
Gas
Chiudi la valvola del contatore o della bombola.
Elettricità
Se non servono allarme, telecamere o deumidificatore, puoi staccare il generale. In questo caso svuota e lascia aperti frigorifero e congelatore, altrimenti si formano muffe e odori.
Salsedine e mareggiate
- lava con acqua dolce infissi, ringhiere e parti metalliche e trattale con un protettivo;
- ritira o copri mobili da giardino, ombrelloni e cuscini;
- chiudi le tende da sole e, se possibile, proteggile con una copertura;
- pulisci grondaie, pluviali e scarichi di terrazzi e balconi: con le piogge autunnali l’acqua che ristagna crea infiltrazioni;
- abbassa o blocca le persiane, che con il vento possono rompersi.
Furti: le precauzioni
- non pubblicare sui social che la casa resterà vuota;
- non lasciare oggetti di valore, elettronica e documenti;
- valuta un allarme o telecamere con notifica sul telefono;
- installa luci con timer o prese intelligenti per simulare la presenza;
- chiedi a un vicino o a una persona di fiducia di passare ogni tanto e ritirare la posta;
- annota modelli e numeri di serie degli elettrodomestici: in caso di furto servono per la denuncia.
Tasse e bollette
La seconda casa paga l’IMU: il saldo scade il 16 dicembre. Anche la Tari è dovuta per tutto l’anno, secondo le regole del regolamento comunale. Per luce e gas, verifica se la tariffa per i non residenti è ancora conveniente o se ci sono offerte più adatte a un consumo stagionale.
Una visita ogni tanto
Dopo un’allerta meteo o una mareggiata è bene controllare la casa o farla controllare. Verifica anche che la polizza assicurativa copra gli eventi atmosferici e i furti con l’abitazione disabitata.
La checklist prima di chiudere
- acqua e gas chiusi
- frigorifero svuotato e aperto, se si stacca la corrente
- assorbiumidità sistemati, armadi socchiusi
- tessili in sacchi sottovuoto
- arredi esterni ritirati o coperti
- grondaie e scarichi puliti
- oggetti di valore portati via
- chiavi a una persona di fiducia
- Battipaglia, 218mila euro per rinnovare la Polizia Locale13 Novembre 2026
- Allerta meteo Campania prorogata fino a sabato 14 novembre13 Novembre 2026
- Salerno, colletta Alimentare e Giornata dei Poveri : gli eventi13 Novembre 2026
- Mareggiata ad Agnone Cilento restituisce la carcassa di un’auto dispersa13 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app