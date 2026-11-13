Processo Alfieri: concluse le arringhe al Tribunale di Vallo, il commento degli avvocati

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Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, un’udienza cruciale nell’ambito del procedimento giudiziario relativo alle presunte irregolarità nell’assegnazione delle gare d’appalto per la pubblica illuminazione nel Comune di Capaccio Paestum.

La giornata è stata interamente dedicata alle arringhe conclusive dei legali dei collegi difensivi, chiamati a illustrare la propria ricostruzione dei fatti dinanzi al collegio giudicante, ponendo al centro dell’argomentazione le risultanze emerse nel corso della fase dibattimentale.

Gli imputati nel procedimento

Il processo vede coinvolti a vario titolo:

Franco Alfieri , ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno;

, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno; Elvira Alfieri , titolare della Alfieri Impianti e sorella dell’ex amministratore;

, titolare della Alfieri Impianti e sorella dell’ex amministratore; Vittorio De Rosa , titolare dell’impresa Dervit;

, titolare dell’impresa Dervit; Alfonso D’Auria , procuratore speciale della medesima società;

, procuratore speciale della medesima società; Carmine Greco , Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Comune di Capaccio Paestum;

, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Comune di Capaccio Paestum; Andrea Campanile, ex capo staff di Franco Alfieri.

Le posizioni della difesa: il valore costitutivo del dibattimento

Quattro i legali intervenuti in aula nell’ultima sessione. Il filo conduttore delle arringhe si è focalizzato sulla rigorosa analisi della prova, formatasi in aula nel contraddittorio tra le parti, e sulla rivendicazione della legittimità delle condotte amministrative ed esecutive contestate dalla Procura.

L’analisi dell’avvocato Domenicantonio D’Alessandro

L’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, legale dei fratelli Franco ed Elvira Alfieri, ha richiamato l’attenzione del Tribunale sul senso e sul valore primario del processo penale:

«La prova si forma in dibattimento. Spetta unicamente al Tribunale valutare gli elementi raccolti: non c’è nulla di precostituito ed è solo nel contraddittorio tra le parti che si può fare reale chiarezza rispetto a ipotesi e sospetti che sono stati abbondanti in questo procedimento».

Il legale si è poi soffermato sull’interpretazione delle intercettazioni telefoniche e ambientali e sull’operato politico-amministrativo dell’ex primo cittadino:

«Un amministratore lavora per fare il bene della propria comunità. Se Alfieri si interfacciava con gli uffici e promosse la realizzazione di opere pubbliche, lo faceva per dare risposte concrete al territorio e, come è naturale per ogni politico, per ottenere un riscontro in termini di consenso. Il mandato elettorale viene conferito proprio per essere incisivi e operativi. La storia amministrativa di Alfieri parla di questo impegno: perché non leggere le sue condotte e le sue conversazioni sotto questo profilo oggettivo?»

La richiesta di assoluzione dell’avvocato Agostino De Caro

Sulla medesima linea si è espresso l’avvocato Agostino De Caro, co-difensore dei fratelli Alfieri, ribadendo la ferma convinzione della linea difensiva:

«La nostra convinzione è profonda e indiscutibile: Franco ed Elvira Alfieri sono innocenti, i fatti a loro contestati non sussistono. Abbiamo prospettato al Tribunale la nostra ricostruzione tecnica dei fatti, riponendo massima fiducia nella decisione di un organo giudicante serio e rigoroso».

Il rapporto contrattuale con la Dervit e le intercettazioni

Un passaggio centrale dell’udienza ha riguardato i rapporti intercorsi tra il Comune di Capaccio Paestum e l’impresa Dervit, assegnataria degli interventi sulla rete d’illuminazione pubblica. I legali hanno chiarito come la relazione d’affari tra l’ente locale e l’azienda preesistesse all’insediamento della giunta Alfieri.

L’avvocato Agostino Natale, difensore della società Dervit, ha evidenziato come l’istruttoria abbia fatto emergere elementi decisivi a favore degli indagati:

«L’intera istruttoria dibattimentale ha chiarito aspetti determinanti. Tra la Dervit e il Comune di Capaccio esisteva già una convenzione e un contratto di collaborazione formale. Se non vi fosse stato questo dato documentale di partenza, alcune intercettazioni avrebbero potuto essere equivocate. La Dervit non solo aveva il diritto di interloquire con la pubblica amministrazione, ma ne era obbligata proprio in virtù del contratto in essere. Questo elemento fondamentale andava evidenziato con forza, poiché costituisce un riscontro favorevole agli indagati che avrebbe dovuto guidare l’analisi fin dalla fase di indagine».

Conclusa la fase riservata agli interventi della difesa, la parola passa ora al collegio giudicante per la decisione finale.