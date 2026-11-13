Ospedale Eboli, chiuse le sale operatorie: pazienti trasferiti

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L’attività chirurgica dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli si è fermata bruscamente a causa della chiusura immediata dell’intero blocco operatorio. La decisione, adottata dalla direzione sanitaria, si è resa indispensabile per tutelare la sicurezza dei pazienti e del personale medico a seguito di un doppio problema tecnico verificatosi nelle ultime ore.

Il fermo riguarda sia le operazioni già messe in calendario sia gli interventi d’urgenza, con uno stop programmato che si protrarrà almeno fino alla giornata di domenica.

Le cause dello stop al blocco operatorio

Alla base del provvedimento urgente ci sono due criticità strutturali e impiantistiche emerse contemporaneamente, che hanno reso impossibile il mantenimento degli standard igienico-sanitari previsti dai protocolli:

Infiltrazioni d’acqua: l’acqua ha raggiunto gli ambienti del comparto operatorio, compromettendo l’integrità e la salubrità dei locali.

l’acqua ha raggiunto gli ambienti del comparto operatorio, compromettendo l’integrità e la salubrità dei locali. Criticità nella sterilizzazione: sono stati riscontrati problemi legati al corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure necessarie per sterilizzare gli strumenti chirurgici.

I tecnici dell’azienda sanitaria sono intervenuti immediatamente sul posto per individuare l’origine esatta delle perdite idriche, mettere in sicurezza i locali e verificare la piena efficienza degli impianti di sterilizzazione. Solo al termine dei lavori di ripristino e della successiva sanificazione profonda degli ambienti sarà possibile autorizzare la riapertura delle sale.

Come vengono gestite le urgenze e i ricoveri

La sospensione improvvisa delle attività ha generato disagi immediati per l’utenza e per gli operatori sanitari in turno. Per evitare interruzioni nell’assistenza medica del territorio, la rete dell’Asl Salerno ha attivato un piano di riorganizzazione temporanea dei flussi:

Interventi programmati: tutte le sedute chirurgiche previste per il fine settimana presso il nosocomio ebolitano sono state ufficialmente rinviate a data da destinarsi.

tutte le sedute chirurgiche previste per il fine settimana presso il nosocomio ebolitano sono state ufficialmente rinviate a data da destinarsi. Emergenze non differibili: i pazienti che necessitano di operazioni urgenti vengono stabilizzati e trasferiti presso gli altri presidi ospedalieri della rete provinciale, con destinazione prioritaria verso gli ospedali di Battipaglia e Salerno.

Le criticità strutturali della sanità nella Piana del Sele

Il blocco del comparto operatorio riapre il dibattito sulle condizioni manutentive dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”. La struttura rappresenta un punto di riferimento sanitario essenziale non solo per i residenti di Eboli, ma per l’intero bacino d’utenza della Piana del Sele.

L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni tra cittadini, personale ospedaliero e rappresentanti del territorio. La richiesta condivisa è quella di pianificare interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico definitivi, così da garantire la continuità assistenziale ed evitare che guasti strutturali possano paralizzare nuovamente i reparti nevralgici del presidio.