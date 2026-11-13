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Uè PaiSA’: il gioco da tavolo dei 158 comuni di Salerno

Scopri Uè PaiSA', il nuovo gioco da tavolo dedicato a Cilento, Vallo di Diano e provincia di Salerno. Presentazione ufficiale il 18 novembre: leggi i dettagli.

Ernesto Rocco
Uè PaiSA': il gioco da tavolo dei 158 comuni di Salerno
3 min di lettura

Un percorso stradale lungo 530 chilometri, suddiviso in 35 tappe, che attraversa l’intero territorio salernitano senza escludere nessuno. È questa l’ossatura di Uè PaiSA’, il nuovo gioco da tavolo ideato e realizzato dalla casa editrice Gamed per raccontare e valorizzare i 158 comuni della provincia di Salerno, dal Cilento interno al Vallo di Diano, passando per la Valle del Sele, i Monti Picentini e la Costiera Amalfitana.

La presentazione ufficiale alla stampa e al pubblico è fissata per mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare della Provincia di Salerno, a Palazzo Sant’Agostino.

Come funziona il gioco e cosa si scopre lungo il percorso

Concepito con una chiara impronta didattica e culturale, Uè PaiSA’ punta sulla formula dell’imparare giocando. Il tabellone trasforma la geografia locale in un itinerario da percorrere con l’ausilio del taccuino del viaggiatore, strumento indispensabile per orientarsi e proseguire nel cammino fino al traguardo finale.

Durante la partita, i giocatori si confrontano con diversi aspetti dell’identità locale:

  • Patrimonio storico e naturalistico, con focus sulle peculiarità paesaggistiche di ciascuna area.
  • Tradizioni e curiosità, per riscoprire aneddoti e usanze radicate nei singoli paesi.
  • Sapori tipici, valorizzando le eccellenze enogastronomiche che contraddistinguono le diverse sub-regioni salernitane.

Un ponte tra generazioni, scuole e turismo lento

La struttura del gioco è calibrata per adattarsi a contesti differenti. Si presta alle serate in famiglia, offrendo un’occasione di svago capace di coinvolgere nonni, genitori e figli, ma rappresenta anche un supporto pratico per le attività didattiche nelle scuole del territorio. Allo stesso tempo, il progetto strizza l’occhio ai visitatori: ogni casella diventa uno stimolo per approfondire la conoscenza di un borgo e pianificare un’escursione reale lontano dai circuiti turistici più battuti.

Il significato del nome: un omaggio al cinema e all’identità salernitana

La scelta del titolo racchiude il senso dell’intera operazione culturale. Uè PaiSA’ richiama direttamente Paisà, il celeberrimo film neorealista diretto da Roberto Rossellini, evocando un termine che per gli italiani all’estero continua a rappresentare un legame immediato con le proprie radici e il senso di appartenenza. L’inserimento delle ultime due lettere in maiuscolo (SA) sigilla invece l’identità territoriale, legando indissolubilmente il progetto alla provincia di Salerno.

L’obiettivo dichiarato dalla casa editrice Gamed è proprio quello di dare visibilità ai piccoli borghi, spesso marginali rispetto alle grandi rotte del turismo di massa, trasformando il patrimonio diffuso della provincia in un’esperienza condivisa attorno a un tavolo.

La presentazione a Palazzo Sant’Agostino: programma e relatori

L’appuntamento di mercoledì 18 novembre a Salerno servirà a illustrare nel dettaglio le meccaniche di gioco, la veste grafica e le iniziative collaterali previste per il lancio sul mercato. All’incontro istituzionale, al quale sono stati invitati i sindaci e i rappresentanti di tutti i comuni salernitani, interverranno:

  • Giovanni Guzzo, Vicepresidente della Provincia di Salerno;
  • Horace Di Carlo, Presidente del Consiglio Comunale di Salerno;
  • Angelo Graziano e Marco Carbone, rappresentanti della casa editrice Gamed.
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