Aeroporto di Salerno: Ryanair cancella Londra Stansted 2027

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Il futuro dei collegamenti low cost presso l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento torna al centro del dibattito territoriale. Secondo quanto emerso dall’analisi dei dati aeroportuali britannici diffusa dalla pagina Facebook FlySalerno, la compagnia irlandese Ryanair avrebbe cancellato gli slot relativi alla rotta verso Londra Stansted per la stagione estiva 2027 (Summer 2027).

La decisione solleva interrogativi concreti per l’accessibilità dell’area sud della provincia di Salerno, alimentando il timore di un possibile disimpegno progressivo del vettore dallo scalo di Pontecagnano Faiano.

I numeri dello stop sulla tratta Salerno–Londra Stansted

L’allarme nasce dalla consultazione dei registri pubblicati dal coordinatore aeroportuale del Regno Unito in merito alle richieste di bande orarie per la prossima primavera-estate. Dal documento emerge una riduzione netta dell’operativo precedentemente pianificato:

124 movimenti cancellati sulla direttrice tra Salerno e Londra Stansted.

sulla direttrice tra Salerno e Londra Stansted. 23.436 posti in meno stimati sull’intera stagione estiva 2027.

Un taglio rilevante per un collegamento che rappresentava uno dei principali ponti internazionali tra il Regno Unito, la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Un ridimensionamento progressivo dell’offerta internazionale

La rinuncia agli slot britannici non appare come un episodio isolato, ma si inserisce in una graduale contrazione dell’operativo Ryanair sullo scalo salernitano:

Vienna: inaugurata nell’estate 2025 e confermata fino alla Summer 2026, la rotta austriaca non è stata riproposta nell’orario invernale 2026/2027.

inaugurata nell’estate 2025 e confermata fino alla Summer 2026, la rotta austriaca non è stata riproposta nell’orario invernale 2026/2027. Bruxelles Charleroi: attiva nelle stagioni estive 2025 e 2026, risulta attualmente priva di conferme per l’estate 2027.

A sorprendere gli osservatori del settore è il fatto che, come evidenziato nella ricostruzione di FlySalerno, tutte e tre le rotte internazionali avevano registrato elevati coefficienti di riempimento (load factor), confermando una domanda reale sia sul fronte del turismo incoming verso il Cilento sia su quello dei viaggiatori locali.

Nessun biglietto in vendita oltre marzo 2027: cosa succede sul portale

Ad accrescere l’incertezza contribuisce la situazione visibile direttamente sui canali di prenotazione della compagnia. Al momento, sul sito ufficiale di Ryanair non risulta acquistabile alcun volo da e per Salerno oltre la fine di marzo 2027, data che segna la chiusura della stagione invernale IATA.

Il blocco delle vendite riguarda anche il collegamento domestico con Milano Bergamo, rotta strategica per i collegamenti con il Nord Italia. Sebbene da Dublino non sia ancora giunta alcuna nota ufficiale che confermi un abbandono definitivo dello scalo, l’assenza di programmazione primaverile ed estiva viene interpretata dagli operatori come un segnale critico per l’indotto turistico ed economico provinciale.

Il contesto aeroportuale campano e le alternative su Salerno

Le incognite legate alle strategie di Ryanair si manifestano in un momento di forte dinamismo per la rete aeroportuale gestita da GESAC. In questo mese di novembre 2026, infatti, lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi sta operando come infrastruttura fondamentale a supporto di Napoli-Capodichino, assorbendo parte del traffico dirottato a causa dei lavori di rifacimento della pista dello scalo partenopeo.

L’espansione degli altri vettori per la primavera 2027

Sul fronte commerciale, l’eventuale vuoto lasciato da Ryanair si confronta con i piani di espansione già annunciati da altre compagnie aeree pronte a scommettere sul bacino d’utenza salernitano e cilentano:

easyJet ha già ufficializzato il ritorno e il potenziamento dei propri collegamenti internazionali da Salerno a partire dalla primavera 2027.

ha già ufficializzato il ritorno e il potenziamento dei propri collegamenti internazionali da Salerno a partire dalla primavera 2027. Wizz Air ha programmato l’avvio di nuove rotte stagionali dal 6 giugno 2027 verso destinazioni europee come Budapest, Tirana e Varsavia-Modlin.

Per i residenti nel Cilento, nel Vallo di Diano e nella Piana del Sele, il consiglio pratico in questa fase è monitorare gli aggiornamenti ufficiali di GESAC prima di pianificare spostamenti primaverili con Ryanair, valutando contestualmente gli operativi già confermati dagli altri vettori attivi sullo scalo.