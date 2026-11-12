Sussidiarietà e Salute a Salerno: evento il 16 novembre

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Garantire cure accessibili, tempi certi e prossimità assistenziale anche nelle aree più periferiche della provincia rappresenta una delle sfide principali per il sistema sanitario contemporaneo. Per rispondere a questa esigenza, lunedì 16 novembre alle ore 16.00, la sede della Camera di Commercio – Sede di rappresentanza di Salerno (in via Roma 29) ospiterà il convegno “Sussidiarietà e… Salute”, appuntamento dedicato alla presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 2025/2026.

Un modello sanitario integrato per ridurre le diseguaglianze

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra European Workshop Sorrento (EWS) e la Camera di Commercio di Salerno, avvalendosi del patrocinio di Unioncamere, UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L’obiettivo dell’incontro è analizzare come l’integrazione tra responsabilità pubblica, competenze professionali e società civile possa offrire soluzioni concrete alle criticità del servizio sanitario, con particolare attenzione alla gestione delle cronicità e delle fragilità sociali.

Come evidenziato da Luigi Gentile, Presidente della Commissione Nazionale Sanità UCID, la tutela della dignità umana — richiamata anche dall’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV — impone di considerare la salute come un bene comune. In quest’ottica, il principio di sussidiarietà diventa lo strumento operativo per coniugare innovazione tecnologica, equità d’accesso e sostenibilità economica.

L’eredità della Scuola Medica Salernitana e la visione territoriale

La scelta del capoluogo salernitano richiama direttamente la tradizione storica della Scuola Medica Salernitana, prima istituzione a concepire la cura come bene primario e universale. Secondo Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, raccogliere oggi questa eredità significa assicurare standard assistenziali elevati a ogni cittadino, indipendentemente dal reddito o dal comune di residenza.

Per il sistema camerale, la sanità pubblica non va interpretata come una semplice voce di spesa da ridurre, ma come la principale infrastruttura sociale del territorio, indispensabile per garantire coesione democratica, fiducia collettiva e competitività economica.

Sulla stessa linea si inserisce Nino Apreda, Segretario di European Workshop Sorrento, il quale sottolinea come la sussidiarietà permetta di mobilitare le energie locali per costruire percorsi di cura più umani e aderenti ai reali bisogni delle comunità.

Il programma dell’incontro e i relatori

I lavori della giornata, moderati dalla giornalista Claudia Conte, si articoleranno attraverso interventi istituzionali, accademici ed ecclesiali:

Apertura dei lavori: Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno.

Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno. Presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 2025/2026: Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, illustrerà i dati e le principali evidenze emerse dallo studio.

Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, illustrerà i dati e le principali evidenze emerse dallo studio. Tavola rotonda e interventi: prenderanno la parola Mons. Andrea Bellandi (Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno), Nino Apreda (Segretario EWS), Guido Carpani e Nicola Cantone.

prenderanno la parola Mons. Andrea Bellandi (Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno), Nino Apreda (Segretario EWS), Guido Carpani e Nicola Cantone. Conclusioni: Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno.

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