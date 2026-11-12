Cinema Paradise al Teatro Verdi di Salerno: programma e ospiti

Dopo le cinque repliche dedicate a Scugnizzi di Claudio Mattone, il cartellone natalizio Musica d’Artista del Teatro Verdi di Salerno, curato dal direttore artistico Antonio Marzullo, prosegue con un appuntamento dedicato al grande schermo. Lunedì 16 dicembre alle ore 21, il teatro cittadino ospiterà Cinema Paradise – oltre lo schermo, una produzione commissionata dal Festival Internazionale di Mezza Estate (diretto dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli) al percussionista del Teatro alla Scala Igor Caiazza.
L’evento, che approda a Salerno dopo la prima mondiale tenutasi nel chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, vedrà sul palco l’Orchestra Filarmonica “G. Verdi” affiancata da solisti di caratura internazionale.
I protagonisti sul palco del Teatro Verdi
La serata nasce dall’incontro tra la tradizione sinfonica e l’improvvisazione jazzistica, affidata a un ensemble di prime parti e solisti affermati:
- Igor Caiazza: percussionista del Teatro alla Scala, firma tutte le trascrizioni e gli arrangiamenti del progetto, salendo sul podio per dirigere l’Orchestra Filarmonica “G. Verdi”.
- Laura Marzadori: violinista e Konzertmeister dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, chiamata a confrontarsi con un repertorio distante dai canoni classici tradizionali.
- Danilo Rea: pianista jazz tra i più apprezzati del panorama italiano, protagonista di dialoghi musicali e improvvisazioni con l’orchestra e il violino solista.
- La sezione ritmica: completano la formazione il contrabbassista Tommaso Scannapieco e il batterista Lorenzo Tucci.
Secondo quanto dichiarato da Igor Caiazza, l’obiettivo del progetto è costruire un racconto sonoro in cui le colonne sonore vivano come opere autonome e senza tempo, valorizzando sia i grandi maestri sia autori meno frequentati dal grande pubblico. Per Laura Marzadori e Danilo Rea, la produzione rappresenta un terreno di sperimentazione: la violinista scaligera affronta brani amati al di fuori del repertorio accademico, mentre il pianista jazz porta in dimensione orchestrale melodie solitamente eseguite in piano solo.
Il programma della serata: da Fellini a Troisi
La scaletta di Cinema Paradise – oltre lo schermo ripercorre circa settant’anni di storia del cinema internazionale e italiano, alternando lirismo orchestrale, ritmi sudamericani e venature blues:
- Nino Rota – Amarcord: il valzer lento scritto per il film autobiografico di Federico Fellini, sospeso tra malinconia, ironia e memoria dell’infanzia.
- Michel Legrand – Les Parapluies de Cherbourg: il tema principale del film di Jacques Demy, dove i dialoghi lasciano spazio all’intreccio tra violini drammatici e armonie jazz.
- Luis Bacalov – Il Postino: la melodia premiata con l’Oscar nel 1996, legata all’amicizia tra il personaggio interpretato da Massimo Troisi e Pablo Neruda.
- John Williams – Schindler’s List: un’esecuzione essenziale del celebre tema, affidata all’espressività vocale del violino di Laura Marzadori.
- Armando Trovajoli – Descansado: brano tratto da Ieri, oggi e domani di Vittorio De Sica, che fonde jazz d’autore e melodia italiana per accompagnare la figura di Sophia Loren.
- Ennio Morricone – La Leggenda del Pianista sull’Oceano e Nuovo Cinema Paradiso: un doppio omaggio al compositore romano, che spazia dai virtuosismi ragtime e jazz del primo titolo fino all’esplosione melodica del Tema d’Amore del secondo.
- Luiz Bonfà – Manhã de Carnaval: capolavoro della bossa nova tratto da Orfeo Negro, che unisce il folklore carioca al mito classico di Orfeo ed Euridice.
- Nicola Piovani – La Vita è bella: la celebre rumbetta che accompagna con leggerezza poetica il racconto drammatico del film.
- Astor Piazzolla – Oblivion: brano del 1984 composto per la colonna sonora dell’Enrico IV di Marco Bellocchio.
- Pino Daniele – Quando: chiusura dedicata a Napoli e a Massimo Troisi con il brano scritto per Pensavo fosse un amore… e invece era un calesse, punto d’incontro tra blues, jazz e tradizione partenopea.
- Screening oncologici gratuiti a Roccadaspide: date e info12 Novembre 2026
- Massimiliano Gallo a Salerno: Lettera ad Eduardo a Teatro11 Novembre 2026
- Castellabate: un’installazione temporanea in memoria delle vittime della strada11 Novembre 2026
- Fabio Mancini a Salerno: incontro su giovani e futuro11 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app