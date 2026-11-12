Cinema Paradise al Teatro Verdi di Salerno: programma e ospiti

3 min di lettura

Dopo le cinque repliche dedicate a Scugnizzi di Claudio Mattone, il cartellone natalizio Musica d’Artista del Teatro Verdi di Salerno, curato dal direttore artistico Antonio Marzullo, prosegue con un appuntamento dedicato al grande schermo. Lunedì 16 dicembre alle ore 21, il teatro cittadino ospiterà Cinema Paradise – oltre lo schermo, una produzione commissionata dal Festival Internazionale di Mezza Estate (diretto dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli) al percussionista del Teatro alla Scala Igor Caiazza.

L’evento, che approda a Salerno dopo la prima mondiale tenutasi nel chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, vedrà sul palco l’Orchestra Filarmonica “G. Verdi” affiancata da solisti di caratura internazionale.

I protagonisti sul palco del Teatro Verdi

La serata nasce dall’incontro tra la tradizione sinfonica e l’improvvisazione jazzistica, affidata a un ensemble di prime parti e solisti affermati:

Igor Caiazza: percussionista del Teatro alla Scala, firma tutte le trascrizioni e gli arrangiamenti del progetto, salendo sul podio per dirigere l’Orchestra Filarmonica “G. Verdi”.

percussionista del Teatro alla Scala, firma tutte le trascrizioni e gli arrangiamenti del progetto, salendo sul podio per dirigere l’Orchestra Filarmonica “G. Verdi”. Laura Marzadori: violinista e Konzertmeister dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, chiamata a confrontarsi con un repertorio distante dai canoni classici tradizionali.

violinista e Konzertmeister dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, chiamata a confrontarsi con un repertorio distante dai canoni classici tradizionali. Danilo Rea: pianista jazz tra i più apprezzati del panorama italiano, protagonista di dialoghi musicali e improvvisazioni con l’orchestra e il violino solista.

pianista jazz tra i più apprezzati del panorama italiano, protagonista di dialoghi musicali e improvvisazioni con l’orchestra e il violino solista. La sezione ritmica: completano la formazione il contrabbassista Tommaso Scannapieco e il batterista Lorenzo Tucci.

Secondo quanto dichiarato da Igor Caiazza, l’obiettivo del progetto è costruire un racconto sonoro in cui le colonne sonore vivano come opere autonome e senza tempo, valorizzando sia i grandi maestri sia autori meno frequentati dal grande pubblico. Per Laura Marzadori e Danilo Rea, la produzione rappresenta un terreno di sperimentazione: la violinista scaligera affronta brani amati al di fuori del repertorio accademico, mentre il pianista jazz porta in dimensione orchestrale melodie solitamente eseguite in piano solo.

Il programma della serata: da Fellini a Troisi

La scaletta di Cinema Paradise – oltre lo schermo ripercorre circa settant’anni di storia del cinema internazionale e italiano, alternando lirismo orchestrale, ritmi sudamericani e venature blues: