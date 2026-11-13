Nebbia nel Vallo di Diano e nella Piana del Sele: come guidare in sicurezza

Nelle mattine e nelle sere d’autunno e d’inverno la nebbia si concentra nelle zone pianeggianti e nelle valli: il Vallo di Diano, la Piana del Sele, i fondovalle dei fiumi. Può comparire all’improvviso, a banchi, anche su strade che si percorrono ogni giorno, compresi alcuni tratti dell’A2 del Mediterraneo.
Le luci giuste
Anabbaglianti
Sempre accesi. Gli abbaglianti vanno evitati: la luce si riflette sulle goccioline e acceca chi guida.
Fendinebbia anteriori
Si possono usare in caso di nebbia, neve o pioggia intensa, insieme agli anabbaglianti.
Fendinebbia posteriore
Il Codice della strada ne consente l’uso solo quando la visibilità scende sotto i 50 metri. Con visibilità migliore abbaglia chi segue e va spento.
Velocità e distanze
- Rallenta in proporzione alla visibilità: devi poterti fermare nello spazio che vedi davanti a te.
- In autostrada, quando la visibilità per nebbia scende sotto i 100 metri, il limite è di 50 km/h.
- Aumenta la distanza di sicurezza: l’asfalto umido allunga la frenata.
- Non agganciarti alle luci di chi ti precede: ti costringe a seguire la sua velocità, non la tua.
Le manovre da evitare
- Sorpassi: in nebbia sono sempre un rischio;
- frenate brusche: chi segue potrebbe non vederti in tempo;
- cambi di corsia improvvisi;
- fermarti sulla carreggiata.
Se devi fermarti
- accosta il più possibile a destra o, meglio, in una piazzola o area di servizio;
- accendi le luci di emergenza;
- indossa il giubbotto ad alta visibilità prima di scendere e allontanati dalla carreggiata, oltre il guardrail se possibile.
Prima di partire
- pulisci parabrezza, lunotto e fari, dentro e fuori;
- usa il climatizzatore per disappannare i vetri;
- controlla che tutte le luci funzionino;
- se puoi, sposta la partenza di qualche ora: spesso a metà mattina la nebbia si dirada.
Informarsi sulla viabilità
Prima di metterti in viaggio consulta i canali di infomobilità e i notiziari sul traffico: segnalano i tratti con nebbia e le eventuali limitazioni.
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