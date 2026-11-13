Nebbia nel Vallo di Diano e nella Piana del Sele: come guidare in sicurezza

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Nelle mattine e nelle sere d’autunno e d’inverno la nebbia si concentra nelle zone pianeggianti e nelle valli: il Vallo di Diano, la Piana del Sele, i fondovalle dei fiumi. Può comparire all’improvviso, a banchi, anche su strade che si percorrono ogni giorno, compresi alcuni tratti dell’A2 del Mediterraneo.

Le luci giuste

Anabbaglianti

Sempre accesi. Gli abbaglianti vanno evitati: la luce si riflette sulle goccioline e acceca chi guida.

Fendinebbia anteriori

Si possono usare in caso di nebbia, neve o pioggia intensa, insieme agli anabbaglianti.

Fendinebbia posteriore

Il Codice della strada ne consente l’uso solo quando la visibilità scende sotto i 50 metri. Con visibilità migliore abbaglia chi segue e va spento.

Velocità e distanze

Rallenta in proporzione alla visibilità: devi poterti fermare nello spazio che vedi davanti a te.

in proporzione alla visibilità: devi poterti fermare nello spazio che vedi davanti a te. In autostrada, quando la visibilità per nebbia scende sotto i 100 metri , il limite è di 50 km/h .

, il limite è di . Aumenta la distanza di sicurezza : l’asfalto umido allunga la frenata.

: l’asfalto umido allunga la frenata. Non agganciarti alle luci di chi ti precede: ti costringe a seguire la sua velocità, non la tua.

Le manovre da evitare

Sorpassi : in nebbia sono sempre un rischio;

: in nebbia sono sempre un rischio; frenate brusche : chi segue potrebbe non vederti in tempo;

: chi segue potrebbe non vederti in tempo; cambi di corsia improvvisi;

fermarti sulla carreggiata.

Se devi fermarti

accosta il più possibile a destra o, meglio, in una piazzola o area di servizio;

o area di servizio; accendi le luci di emergenza ;

; indossa il giubbotto ad alta visibilità prima di scendere e allontanati dalla carreggiata, oltre il guardrail se possibile.

Prima di partire

pulisci parabrezza, lunotto e fari , dentro e fuori;

, dentro e fuori; usa il climatizzatore per disappannare i vetri;

per disappannare i vetri; controlla che tutte le luci funzionino;

funzionino; se puoi, sposta la partenza di qualche ora: spesso a metà mattina la nebbia si dirada.

Informarsi sulla viabilità

Prima di metterti in viaggio consulta i canali di infomobilità e i notiziari sul traffico: segnalano i tratti con nebbia e le eventuali limitazioni.