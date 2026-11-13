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Dottoressa cilentana premiata al congresso SISO per l’oncologia oculare

Da Marina di Camerota alla Sapienza di Roma: la dottoressa Maria Carmela Saturno riceve una menzione speciale SISO per gli studi sul linfoma vitreoretinico.

Erminio Cioffi
Dottoressa cilentana premiata al congresso SISO per l’oncologia oculare
2 min di lettura

Da Marina di Camerota ai più importanti contesti della ricerca oftalmologica italiana. È il percorso di Maria Carmela Saturno, giovane dottoressa cilentana che ha ricevuto una menzione particolare al congresso nazionale della SISO (Società Italiana di Scienze Oftalmologiche), per il lavoro svolto nel campo dell’oncologia oculare. Un risultato che valorizza anni di studio, attività clinica e ricerca su patologie particolarmente complesse che colpiscono l’apparato visivo.

La formazione tra La Sapienza ed esperienze internazionali

Saturno è attualmente dottoranda presso il Dipartimento di Organi di Senso dell’Università La Sapienza di Roma, diretto dal professor Alessandro Lambiase. Nel suo percorso professionale figura anche un’esperienza di formazione con il professor Marc De Smet, esperto di fama internazionale con attività tra Svizzera e Stati Uniti.

Gli studi sul linfoma vitreoretinico

Uno dei principali ambiti delle sue ricerche è il linfoma vitreoretinico, una rara neoplasia che interessa le strutture interne dell’occhio. Si tratta di una malattia insidiosa, anche perché alcune sue manifestazioni possono essere confuse con quelle di patologie infiammatorie oculari. Da qui l’importanza dello studio scientifico per affinare le possibilità diagnostiche e migliorare la conoscenza di questa forma tumorale.

Ricerca e pratica clinica

Autrice di contributi scientifici pubblicati su riviste internazionali, Maria Carmela Saturno sta costruendo un percorso di specializzazione che unisce ricerca e pratica clinica, contribuendo all’approfondimento di un settore medico altamente specialistico.

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