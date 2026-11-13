“Cilento Quiz Show Junior”: al via il nuovo game di InfoCilento con protagonisti i bambini

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Il mercoledì sera su InfoCilento è ormai un appuntamento fisso con il divertimento e la cultura del territorio. Il successo di Cilento Quiz Show, in onda ogni settimana alle 21:30, si arricchisce ora di una novità pensata su misura per le famiglie: la versione Junior.

L’iniziativa nasce per coinvolgere i giovanissimi del territorio cilentano in un contesto educativo e ludico, permettendo loro di mettersi alla prova con domande sul Cilento e sfide di abilità.

Ai microfoni di InfoCilento, l’autore e conduttore del programma Gianni Petrizzo ha spiegato lo spirito della trasmissione:

Cilento Quiz Show diventerà anche Cilento Quiz Show Junior. Abbiamo pensato anche ai bambini: è giusto che anche loro si divertano come lo fanno i grandi. È un modo per vedere i bambini giocare e confrontarsi, naturalmente con le domande sul Cilento, ma anche con tanti giochi pratici, divertenti, di memoria e di intelligenza. Sarà davvero una bellissima sorpresa per tutti i telespettatori.”

Come funziona Cilento Quiz Show Junior

Il programma punta ad abbinare l’apprendimento delle tradizioni e della storia locale all’intrattenimento puro.

Domande e sfide di abilità per la scuola primaria

Nella puntata di debutto i protagonisti saranno i bambini della scuola primaria. Gli autori hanno strutturato il percorso di gara dosando cultura e gioco dinamico:

Quiz sul Cilento: domande accessibili e studiate appositamente per l’età dei partecipanti per stimolare la conoscenza del territorio.

domande accessibili e studiate appositamente per l’età dei partecipanti per stimolare la conoscenza del territorio. Test di memoria e intelligenza: sfide che mettono alla prova la prontezza di riflessi e il ragionamento.

sfide che mettono alla prova la prontezza di riflessi e il ragionamento. Giochi pratici: prove d’abilità manuale e movimento, tra cui il gioco della pallina e il gioco del palloncino.

Dove e quando guardare la prima puntata

La prima puntata di Cilento Quiz Show Junior va in onda oggi pomeriggio alle ore 16:00. È possibile seguire l’appuntamento attraverso diversi canali:

In TV: sul canale 79 del Digitale Terrestre. In streaming: direttamente sul sito ufficiale [infocilento.it]. Sui social: in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di InfoCilento.

Come iscrivere i bambini alle prossime puntate

Le iscrizioni per partecipare alle registrazioni delle successive puntate sono aperte a tutte le famiglie del Cilento e della provincia di Salerno. Per inviare la candidatura dei propri figli è sufficiente scrivere un’e-mail all’indirizzo dedicato: cilentoquizshow@gmail.com