“Cilento Quiz Show Junior”: al via il nuovo game di InfoCilento con protagonisti i bambini

Il mercoledì sera su InfoCilento è ormai un appuntamento fisso con il divertimento e la cultura del territorio. Il successo di Cilento Quiz Show, in onda ogni settimana alle 21:30, si arricchisce ora di una novità pensata su misura per le famiglie: la versione Junior.
L’iniziativa nasce per coinvolgere i giovanissimi del territorio cilentano in un contesto educativo e ludico, permettendo loro di mettersi alla prova con domande sul Cilento e sfide di abilità.
Ai microfoni di InfoCilento, l’autore e conduttore del programma Gianni Petrizzo ha spiegato lo spirito della trasmissione:
Cilento Quiz Show diventerà anche Cilento Quiz Show Junior. Abbiamo pensato anche ai bambini: è giusto che anche loro si divertano come lo fanno i grandi. È un modo per vedere i bambini giocare e confrontarsi, naturalmente con le domande sul Cilento, ma anche con tanti giochi pratici, divertenti, di memoria e di intelligenza. Sarà davvero una bellissima sorpresa per tutti i telespettatori.”
Come funziona Cilento Quiz Show Junior
Il programma punta ad abbinare l’apprendimento delle tradizioni e della storia locale all’intrattenimento puro.
Domande e sfide di abilità per la scuola primaria
Nella puntata di debutto i protagonisti saranno i bambini della scuola primaria. Gli autori hanno strutturato il percorso di gara dosando cultura e gioco dinamico:
- Quiz sul Cilento: domande accessibili e studiate appositamente per l’età dei partecipanti per stimolare la conoscenza del territorio.
- Test di memoria e intelligenza: sfide che mettono alla prova la prontezza di riflessi e il ragionamento.
- Giochi pratici: prove d’abilità manuale e movimento, tra cui il gioco della pallina e il gioco del palloncino.
Dove e quando guardare la prima puntata
La prima puntata di Cilento Quiz Show Junior va in onda oggi pomeriggio alle ore 16:00. È possibile seguire l’appuntamento attraverso diversi canali:
- In TV: sul canale 79 del Digitale Terrestre.
- In streaming: direttamente sul sito ufficiale [infocilento.it].
- Sui social: in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di InfoCilento.
Come iscrivere i bambini alle prossime puntate
Le iscrizioni per partecipare alle registrazioni delle successive puntate sono aperte a tutte le famiglie del Cilento e della provincia di Salerno. Per inviare la candidatura dei propri figli è sufficiente scrivere un’e-mail all’indirizzo dedicato: cilentoquizshow@gmail.com
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