Punto nascita Sapri: il Nursind chiede lo stop alla chiusura

3 min di lettura

Il Nursind Salerno scende in campo per chiedere la sospensione immediata della chiusura del Punto nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, programmata per lunedì 16 novembre. Attraverso una nota ufficiale indirizzata al Prefetto di Salerno, alla Regione Campania e ai vertici dell’Asl Salerno, l’organizzazione sindacale sollecita uno stop al provvedimento finché non saranno messe nero su bianco alternative assistenziali reali e verificabili.

La mobilitazione nasce dall’assenza di certezze operative per le donne in gravidanza e i neonati residenti nel Golfo di Policastro e nelle aree interne del Cilento meridionale, territori già penalizzati dalla conformazione geografica e dalla distanza dai principali poli sanitari della provincia.

Le criticità denunciate dal sindacato per l’area sud di Salerno

Il nodo principale riguarda la gestione delle emergenze ostetriche e neonatali a partire dal prossimo lunedì. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, mancano ancora risposte chiare su aspetti logistico-sanitari fondamentali per tutelare l’incolumità dell’utenza.

Tra i punti critici evidenziati dal Nursind figurano:

La presa in carico delle gestanti attualmente già seguite presso il presidio ospedaliero saprese.

attualmente già seguite presso il presidio ospedaliero saprese. I tempi effettivi di trasferimento verso altre strutture in caso di urgenze improvvise.

verso altre strutture in caso di urgenze improvvise. La reale disponibilità di mezzi di soccorso e di personale sanitario dedicato al trasporto protetto.

Sulla questione è intervenuto con fermezza Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno: «Non si può chiudere un servizio essenziale senza prima dimostrare che esistono strutture alternative, personale sufficiente e mezzi pronti a intervenire. La sicurezza di madri e bambini non può essere affidata alla fortuna».

L’isolamento delle aree interne e i tempi di percorrenza

Un ulteriore fronte di preoccupazione concerne l’accessibilità geografica. Spostare il baricentro dell’assistenza ostetrica verso altri presidi rischia di dilatare pericolosamente i tempi di intervento per chi risiede nei comuni più periferici.

Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno, punta il dito contro la mancanza di un piano logistico sostenibile: «Non basta indicare una struttura alternativa. Bisogna garantire che sia raggiungibile in tempi adeguati e che abbia tutte le risorse necessarie per accogliere le pazienti».

L’impatto sugli altri ospedali dell’Asl e il nodo Vallo della Lucania

La disattivazione del reparto di Sapri non avrà ripercussioni solo sull’utenza locale, ma rischia di generare un effetto domino sull’intera rete ospedaliera a sud di Salerno. Il sindacato solleva dubbi sulla capacità degli altri nosocomi pubblici di assorbire l’incremento dei flussi di pazienti senza andare in affanno.

Giovanni Aspromonte, coordinatore provinciale del Nursind per l’Asl Salerno, avverte sui rischi di un trasferimento privo di programmazione: «Non si può trasferire semplicemente il problema da Sapri ad altri ospedali senza verificare la disponibilità di personale, posti letto e strutture adeguati. La sicurezza si garantisce con risorse concrete, non con promesse».

A questo quadro si aggiunge la richiesta di trasparenza su due fronti specifici:

Gli investimenti strutturali e di organico effettivamente previsti per l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, indicato come punto di riferimento per l’area. Gli eventuali accordi o convenzioni con le strutture sanitarie private del territorio per supplire alle carenze del sistema pubblico.

La richiesta di convocazione urgente in Prefettura

Per sbloccare l’impasse prima della scadenza di lunedì 16 novembre, il Nursind ha rinnovato al Prefetto di Salerno la richiesta di convocazione urgente di un tavolo istituzionale con tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è verificare la tenuta del sistema prima che la chiusura diventi operativa.

«Chiediamo di sospendere la chiusura fino a quando non saranno garantiti percorsi assistenziali sicuri e verificabili», ribadiscono i vertici sindacali in chiusura della nota, sottolineando come la salute dei cittadini del comprensorio e la tutela operativa dei lavoratori sanitari non possano essere subordinate a una riorganizzazione che presenta ancora troppe zone d’ombra.