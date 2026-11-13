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Porta Ovest Salerno, il nodo dei collegamenti, Spinelli (Feneal Uil): “le sole gallerie non bastano per il porto e la città”

Abbattuto l'ultimo diaframma a Porta Ovest Salerno. Ma senza rampe adeguate rischia l'imbuto

Carmela Di Marco
Patrizia Spinelli
2 min di lettura

L’abbattimento dell’ultimo diaframma delle gallerie di Porta Ovest segna un momento decisivo per la mobilità di Salerno. La conclusione degli scavi riscatta anni di complessi problemi tecnici e ritardi, rendendo merito al lavoro delle maestranze impegnate su uno dei cantieri più articolati del territorio salernitano. Tuttavia, la fine dei lavori in sotterranea non coincide con la piena operatività dell’infrastruttura.

Il valore strategico dell’opera resta fuori discussione: connettere direttamente il porto commerciale di Salerno alla rete autostradale significa potenziare l’intera catena logistica provinciale e regionale, abbattendo tempi e costi di trasporto per le imprese. Ma senza il completamento funzionale dell’intero sistema viario, i benefici rischiano di trasformarsi in criticità per la viabilità cittadina.

Il rischio “effetto imbuto”: la denuncia della FENEAL UIL Salerno

A sollevare l’attenzione sui rischi connessi alla mancata realizzazione delle rampe di accesso e dei raccordi viari previsti è Patrizio Spinelli, rappresentante del sindacato degli edili FENEAL UIL Salerno.

«Un’opera strategica per l’economia e l’occupazione, ma senza rampe adeguate il rischio è creare un imbuto di traffico in una zona già fortemente penalizzata. Sarebbe un paradosso se un’opera progettata per liberare la città dai tir finisse per concentrare le code proprio sui suoi punti di ingresso.»

Il timore principale riguarda i quartieri adiacenti agli accessi: aree dove i residenti convivono da anni con livelli elevati di inquinamento atmosferico e acustico. In assenza di uno snodo fluido, l’atteso decongestionamento del traffico urbano rischia di tradursi in una nuova paralisi viaria a ridosso degli imbocchi delle gallerie.

Economia, occupazione e rete infrastrutturale: una visione integrata

La vicenda di Porta Ovest richiama la necessità di concepire i grandi interventi pubblici attraverso una programmazione integrata. Per sostenere lo sviluppo economico e generare occupazione stabile e tutelata, le grandi infrastrutture principali devono avanzare di pari passo con le opere complementari.

L’efficienza del porto di Salerno si collega direttamente al resto della rete provinciale e regionale:

  • Raccordo Salerno-Avellino: snodo chiave per i flussi di merci verso l’entroterra;
  • Direttrici autostradali e ferroviarie: collegamenti indispensabili per i mercati nazionali ed europei;
  • Aree produttive salernitane: distretti la cui competitività dipende dalla velocità dei trasporti.

Il reale valore di Porta Ovest si misurerà soltanto quando l’opera garantirà contemporaneamente la competitività delle banchine portuali e la tutela del territorio, traducendosi in minore inquinamento e strade più sicure per i cittadini.

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