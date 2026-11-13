Porta Ovest Salerno, il nodo dei collegamenti, Spinelli (Feneal Uil): “le sole gallerie non bastano per il porto e la città”

2 min di lettura

L’abbattimento dell’ultimo diaframma delle gallerie di Porta Ovest segna un momento decisivo per la mobilità di Salerno. La conclusione degli scavi riscatta anni di complessi problemi tecnici e ritardi, rendendo merito al lavoro delle maestranze impegnate su uno dei cantieri più articolati del territorio salernitano. Tuttavia, la fine dei lavori in sotterranea non coincide con la piena operatività dell’infrastruttura.

Il valore strategico dell’opera resta fuori discussione: connettere direttamente il porto commerciale di Salerno alla rete autostradale significa potenziare l’intera catena logistica provinciale e regionale, abbattendo tempi e costi di trasporto per le imprese. Ma senza il completamento funzionale dell’intero sistema viario, i benefici rischiano di trasformarsi in criticità per la viabilità cittadina.

A sollevare l’attenzione sui rischi connessi alla mancata realizzazione delle rampe di accesso e dei raccordi viari previsti è Patrizio Spinelli, rappresentante del sindacato degli edili FENEAL UIL Salerno.

Sussidiarietà e Salute a Salerno: evento il 16 novembre

Leggi anche Sussidiarietà e Salute a Salerno: evento il 16 novembre

«Un’opera strategica per l’economia e l’occupazione, ma senza rampe adeguate il rischio è creare un imbuto di traffico in una zona già fortemente penalizzata. Sarebbe un paradosso se un’opera progettata per liberare la città dai tir finisse per concentrare le code proprio sui suoi punti di ingresso.»