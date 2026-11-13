Ospedale Sapri, occupata l’aula magna: comitato, sindaci e cittadini contro la chiusura del Punto Nascita

2 min di lettura

La protesta per la difesa della sanità nel Golfo di Policastro alza il tiro. Mentre si rincorrono gli ultimi aggiornamenti sull’iter di dismissione del punto nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, la mobilitazione popolare e istituzionale sfocia in un’azione dimostrativa eclatante: l’occupazione dell’aula magna del presidio ospedaliero.

La vertenza sul punto nascita e le criticità del territorio cilentano

La vicenda del reparto maternità saprese è ormai al centro di una vertenza che si trascina da mesi tra decreti di riorganizzazione della rete ospedaliera, parametri ministeriali legati al numero minimo di 500 parti annui e le richieste di deroga avanzate dal territorio per ragioni orografiche e di distanza dai centri hub più vicini. Nelle ultime settimane, le rassicurazioni interlocutorie non sono bastate a scongiurare il rischio concreto dello stop ai ricoveri ostetrici, alimentando la preoccupazione di un intero comprensorio che, senza il presidio di Sapri, vedrebbe allungarsi pericolosamente i tempi di percorrenza verso Vallo della Lucania o altre strutture regionali.

Presidio permanente a Sapri: l’alleanza tra sindaci, comitati e cittadini

Di fronte allo stallo e al timore che la chiusura diventi definitiva e irreversibile, il fronte del dissenso ha deciso di passare alle vie di fatto. Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale della nuova iniziativa di protesta direttamente dai promotori della mobilitazione: il Comitato di lotta, affiancato dai sindaci del comprensorio, dai rappresentanti di Cittadinanzattiva e dalle sigle sindacali, ha annunciato di essere entrato in stato di occupazione all’interno dell’aula magna dell’ospedale di Sapri.

Le richieste ad Asl Salerno, Regione Campania e Ministero della Salute

Un presidio permanente che unisce istituzioni locali, parti sociali e cittadini, deciso a mantenere alta l’attenzione mediatica e politica sulla vertenza. L’obiettivo dichiarato degli occupanti è ottenere un impegno scritto e immediato da parte dei vertici dell’Asl Salerno, della Regione Campania e del Ministero della Salute per revocare qualsiasi provvedimento di chiusura e garantire la piena operatività e sicurezza del reparto.

La situazione all’interno dell’ospedale “Immacolata” resta ora sotto stretta osservazione, con il territorio del Cilento meridionale pronto a ulteriori forme di mobilitazione qualora non arrivassero risposte concrete nelle prossime ore.