Santa Maria di Castellabate: nuovi locali comunali in via Landi

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L’appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre 2026 alle ore 10:30 in via Landi, nel centro storico di Santa Maria di Castellabate. L’Amministrazione comunale consegnerà ufficialmente alla cittadinanza tre nuovi locali ricavati dal recupero di ex vuoti tecnici, trasformati attraverso un intervento mirato di riqualificazione edilizia in ambienti moderni e pienamente fruibili.

Come sono strutturati i nuovi spazi di via Landi

Il progetto di recupero urbano ha ridisegnato la destinazione d’uso di ambienti rimasti a lungo inutilizzati, suddividendoli per rispondere a esigenze diverse del tessuto economico e sociale della frazione costiera. Nello specifico, la nuova dotazione comunale comprende:

Due locali a uso commerciale: progettati per incentivare l’apertura di nuove attività economiche, stimolare l’imprenditoria locale e rafforzare l’attrattività del borgo durante tutto l’anno.

progettati per incentivare l’apertura di nuove attività economiche, stimolare l’imprenditoria locale e rafforzare l’attrattività del borgo durante tutto l’anno. Un ampio spazio polifunzionale: una sala dedicata alle realtà associative del territorio, pensata per ospitare eventi culturali, laboratori sociali e momenti di aggregazione ricreativa.

Il piano di rigenerazione del centro storico

La consegna di questi tre ambienti rappresenta il secondo tassello di un programma più ampio di valorizzazione dell’area centrale di Santa Maria di Castellabate. Nelle scorse settimane, sempre lungo via Landi, il Comune aveva già inaugurato il primo bagno pubblico del territorio comunale, un’infrastruttura essenziale per migliorare l’accoglienza dei visitatori e la vivibilità quotidiana dei residenti.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

L’obiettivo dell’ente è coniugare il decoro urbano con la funzionalità economica e sociale. Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, sottolinea la visione alla base dell’opera: “Non si tratta soltanto di riqualificare alcuni locali, ma di restituire valore a spazi che per troppo tempo sono rimasti inutilizzati. Vogliamo un centro storico vivo, frequentato e capace di offrire opportunità. Due locali potranno accogliere nuove attività commerciali, mentre il terzo sarà uno spazio aperto alla comunità, alle associazioni e alle iniziative culturali e sociali. È questa l’idea di valorizzazione urbana che stiamo portando avanti, recuperare il patrimonio pubblico e trasformarlo in occasioni concrete di crescita e partecipazione”.

Sul piano tecnico e strutturale interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia, evidenziando la continuità degli interventi nell’area: “L’intervento ha consentito di recuperare vuoti tecnici in locali moderni, riqualificati e pienamente fruibili. Abbiamo lavorato per rendere questi spazi funzionali alle diverse destinazioni previste, coniugando il recupero edilizio con una nuova utilità pubblica. È un risultato importante che si aggiunge agli interventi realizzati in via Landi e che conferma l’attenzione dell’Amministrazione alla qualità e alla vivibilità degli spazi urbani”.

Informazioni utili per partecipare

La cerimonia di apertura è aperta ai cittadini, ai rappresentanti delle associazioni locali e agli operatori economici interessati. Per prendere parte all’evento è sufficiente recarsi direttamente in via Landi a Santa Maria di Castellabate lunedì 16 novembre entro le 10:30.