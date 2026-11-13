Uncem Campania: a Paestum l’assemblea sulle intelligenze territoriali per il futuro delle Aree interne

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Il dibattito sullo sviluppo sostenibile, le sinergie tra territori montani e fasce costiere e la valorizzazione delle risorse locali trova un nuovo punto di riferimento nel Mezzogiorno. Il 4 e 5 dicembre 2026, l’ Hotel Ariston di Paestum ospiterà l’Assemblea Nazionale di UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani), un appuntamento strategico intitolato: “Intelligenza territoriale. Dal Mezzogiorno, la spinta verso Appennini e Alpi più unite. Capitale umano e Capitale naturale insieme per il Paese”.

L’evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di coesione territoriale dopo il Congresso del 2025 svoltosi a L’Aquila, ponendo la Campania e la provincia di Salerno al centro del confronto sulle politiche di sviluppo locale e sovra-comunale.

L’Hotel Ariston Paestum farà da cornice alle due giornate di lavori, accogliendo amministratori, sindaci, operatori economici e rappresentanti delle comunità locali provenienti da tutta Italia.

Unire montagna, coste e grandi città: la visione strategica di UNCEM

L’iniziativa punta a creare una forte connessione funzionale ed economica tra i contesti montani, le aree costiere e i grandi centri urbani come Salerno e Napoli.

Vincenzo Luciano, Presidente UNCEM Campania e Vicepresidente nazionale, ha espresso grande soddisfazione per la scelta di Paestum come sede dell’evento:

“Ringrazio il Consiglio UNCEM che ha scelto proprio Paestum per l’Assemblea. L’accoglienza sarà grande e i 200 Sindaci dei Comuni montani della Campania presenteranno il grande valore delle Comunità montane e delle politiche territoriali sovracomunali. Un modello per l’Italia.”

La presenza dei vertici territoriali evidenzia il ruolo guida delle amministrazioni locali campane nella promozione di un modello integrato che supera la storiche frammentazioni geografiche ed amministrative.

Capitale umano e capitale naturale: le persone al centro del cambiamento

L’Assemblea non è rivolta unicamente agli amministratori pubblici, ma si apre a tutti gli attori che vivono e operano quotidianamente nelle aree interne e nei piccoli Comuni. Il concetto di “intelligenza territoriale” mette infatti in risalto la necessità di coniugare la tutela delle risorse ambientali con la valorizzazione delle competenze umane.

Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM, ha ribadito le finalità dell’incontro:

“Abbiamo bisogno di intelligenze: Capitale umano, di persone, donne e uomini impegnati nelle Amministrazioni, ma più in generale nelle comunità dei paesi, dei piccoli Comuni, della montagna e delle aree interne. UNCEM invita a Paestum non solo Amministratori locali, ma tutti gli operatori della montagna. La comunità presente, ovvero quella che lavora e che mette in campo grande intelligenza territoriale.”

Verso le elezioni politiche del 2027: un’agenda virtuosa per Appennini e Alpi

I lavori del 4 e 5 dicembre a Paestum si proiettano strategicamente verso le scadenze istituzionali dei prossimi anni. L’evento intende delineare un’agenda politica e programmatica denso di proposte concrete da sottoporre alle istituzioni regionali e nazionali in vista degli appuntamenti elettorali del 2027.

I temi chiave dell’Assemblea