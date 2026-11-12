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“Alibi – crimini e delitti”: Cilento tra violenza e paura, sangue e raid tra Agropoli e Capaccio

“Alibi - crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda ogni giovedì alle ore 21:30 sul canale 79 del DTT

Redazione Infocilento
“Alibi – crimini e delitti”: Cilento tra violenza e paura, sangue e raid tra Agropoli e Capaccio
2 min di lettura

Torna l’appuntamento con “Alibi – crimini e delitti”, il programma condotto da Maria Emilia Cobucci insieme all’avvocato Francesco Barone, in onda ogni giovedì sul canale 79 del DTT. Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo.

In questa puntata al centro della discussione, i fatti di cronaca nera che hanno interessato i territori di Agropoli e Capaccio Paestum. Un autunno difficile per il Cilento, nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguite morti violente, aggressioni, raid notturni e sviluppi giudiziari importanti, che hanno scosso due comunità abituate a vivere di turismo.

Il caso più grave ad Agropoli è quello del 13 ottobre. Il 55enne Walter Avallone, metronotte originario di Eboli, trovato morto all’interno di un’auto in un parcheggio antistante la baia di Trentova, con una profonda ferita alla gola. Ancora più recente e drammatico è l’omicidio di Capaccio Paestum. La sera del 4 novembre, intorno alle 22, in via Barizzo a Foce Sele, il 25enne Said Osseili, di origine marocchina, incensurato e bracciante nella Piana del Sele, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al cancello di casa, dove viveva con i due fratelli.

A Capaccio Paestum la tensione però era già altissima. Nelle prime ore del 12 ottobre, in località Foce Sele, vicino al Lido Mimosa, l’ex assessore comunale e commercialista Fabio Scariati, di 50 anni, è stato picchiato, gambizzato con colpi di pistola e abbandonato sulla spiaggia, mentre la sua auto veniva data alle fiamme. Soccorso e portato all’ospedale di Eboli, è ora fuori pericolo.

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