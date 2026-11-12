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Tg InfoCilento 12 novembre 2026, edizione delle 19:55

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento – edizione della sera. Conduce Ernesto Rocco

Redazione Infocilento
Tg InfoCilento 12 novembre 2026, edizione delle 19:55
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Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento – edizione della sera. Conduce Ernesto Rocco. Il tg della sera di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 20:00 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.

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