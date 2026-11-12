“Detto tra Noi”: il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, quinta puntata

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Quinto appuntamento con la nuova stagione di “Detto tra Noi”, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste completamente rinnovata. Imperdibile punto di riferimento del pomeriggio di InfoCilento, si rinnova nella forma e arricchisce nei contenuti per accentuare la sua componente “magazine” di costume e società mantenendo sempre saldo il legame con le cittadine ed i cittadini del Cilento.

Nella Bella Storia di oggi, ospite Daniele Botticchio, cilentano doc che ha raccontato il suo amore per la musica, una passione che lo accompagna fin da ragazzino e che lo ha portato a calcare diversi palcoscenici importanti regalando al pubblico, pezzi di musica popolare che hanno assunto, negli anni, il suo vero tratto identitario. Daniele ha ripercorso la sua carriera, i successi e gli inizi con gli insegnamenti dell’indimenticato Aniello De Vita.

Torna, puntale, anche in questa puntata, la rubrica dell’Homo Cilentus, altre caratteristiche si aggiungono all’uomo cilentano per eccellenza con l’aiuto dell’AI e poi, ancora, la rubrica “Ho sentito dire che…” con la querelle Fabrizio Corona VS Rodriguez’s family, lo scontro tra Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni e l’attore Riccardo Scamarcio e tanti altri gossip.

Per la gioia dei telespettatori, torna in questa nuova puntata, la rubrica “Le Squisite”, oggi Antonella e Roberta alle prese con la preparazione dei pancake guarniti con il miele millefiori.