“Detto tra Noi”: il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, quarta puntata

Quarto appuntamento con la nuova stagione di “Detto tra Noi”, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste completamente rinnovata. Imperdibile punto di riferimento del pomeriggio di InfoCilento, si rinnova nella forma e arricchisce nei contenuti per accentuare la sua componente “magazine” di costume e società mantenendo sempre saldo il legame con le cittadine ed i cittadini del Cilento.

Nella Bella Storia di oggi, ospite Annachiara Cecere, cantautrice salernitana che ha presentato il suo ultimo singolo “Diverso per me”, un brano che analizza l’eventualità di essere una persona diversa da quella che si è e soprattutto di restare un pò “bambina per sempre”. Intanto l’Homo Cilentus inizia a prendere forma con l’aggiunta di nuove caratteristiche fisiche e, anche in questa puntata, la rubrica “Ho sentito dire che…”, ha regalati grandi pettegolezzi e succulenti gossip legati al mondo dello spettacolo.