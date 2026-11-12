Raccontami una storia: Francesco e Francesca, la rinascita dopo la malattia

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La terza puntata di “Raccontami una storia – Storie di luoghi e persone”, il programma ideato e condotto da Alessandra Pazzanese per InfoCilento, ha visto protagonisti Francesco Merola e Francesca D’Alessandro. Coppia nella vita e nello sport, i due hanno dato voce alle proprie esperienze, alle emozioni e a un percorso umano di grande rilievo.

La malattia durante il periodo del Covid e il lungo ricovero

Francesco e Francesca sono entrambi personal trainer e hanno costruito nel tempo un percorso professionale e familiare fatto di passione, sacrifici e dedizione. Diversi anni fa, durante il periodo del Covid, la loro quotidianità è stata improvvisamente sconvolta da una grave infezione che ha colpito Francesco, allora bodybuilder affermato, costringendolo ad affrontare un lungo e difficile ricovero ospedaliero.

È iniziato così un periodo complesso, segnato da degenze, preoccupazioni e paure. La coppia, con tre bambine piccole, si è trovata ad affrontare una prova enorme, scegliendo però di non arrendersi.

Il ritorno allo sport e l’attività di personal trainer

La loro vicenda racconta come l’amore si sia trasformato in sostegno concreto, la famiglia in un punto fermo e lo sport in una ragione per continuare a guardare avanti. Ancora oggi Francesco vive pienamente la propria passione: si dedica all’attività di personal trainer, segue le persone che si allenano con lui e dimostra quotidianamente che una difficoltà fisica non rappresenta necessariamente un limite alla possibilità di lavorare, costruire e sentirsi protagonisti della propria esistenza.

Accanto a lui c’è sempre stata Francesca, compagna di vita e di un cammino che ha richiesto una forza straordinaria. Davanti alle telecamere di InfoCilento, i due hanno ripercorso non soltanto la fase più critica, ma soprattutto gli elementi che hanno permesso loro di superarla: l’affetto, la complicità, la determinazione e la solidità di un nucleo familiare che non ha mai smesso di progettare il futuro.

Il valore dell’amicizia nella testimonianza di Elvira Barlotti

A rendere ancora più intensa la puntata è stato l’intervento di Elvira Barlotti, amica della coppia, che ha condiviso un ricordo del periodo della malattia di Francesco e il significato di un legame profondo. Una vicinanza mai venuta meno e una presenza costante nei momenti più delicati, quando anche un gesto o una parola possono fare la differenza.

La sua presenza ha aggiunto un ulteriore tassello al racconto, evidenziando il ruolo dell’amicizia autentica: un rapporto che manifesta il proprio valore proprio quando si presentano le prove più dure.

Il messaggio della terza puntata di Raccontami una storia

La vicenda di Francesco, Francesca ed Elvira affronta i temi dell’amore, dello sport, della famiglia e dell’amicizia, sottolineando l’importanza di non lasciare sole le persone nei momenti di fragilità. La forza di reagire e ripartire nasce infatti spesso dalla consapevolezza di poter contare sul sostegno altrui.

È questo l’obiettivo editoriale di “Raccontami una storia”: incontrare i protagonisti del territorio, ascoltare le loro esperienze e far emergere valori universali spesso dati per scontati. Francesco e Francesca hanno offerto una testimonianza priva di vittimismo, mirata a trasmettere consapevolezza: sebbene la vita possa porre davanti a ostacoli imprevisti, non può cancellare la volontà di amare, lavorare e restare uniti come famiglia. Le vittorie più significative si misurano nella capacità di resistere e nella presenza di chi sceglie di restare accanto nei momenti difficili.

Raccontami una storia va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it