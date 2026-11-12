Video

Raccontami una storia: Francesco e Francesca, la rinascita dopo la malattia

A "Raccontami una storia" su InfoCilento la testimonianza di Francesco Merola e Francesca D’Alessandro: amore, sport e famiglia oltre la grave malattia

Redazione Infocilento
Raccontami una storia: Francesco e Francesca, la rinascita dopo la malattia
3 min di lettura

La terza puntata di “Raccontami una storia – Storie di luoghi e persone”, il programma ideato e condotto da Alessandra Pazzanese per InfoCilento, ha visto protagonisti Francesco Merola e Francesca D’Alessandro. Coppia nella vita e nello sport, i due hanno dato voce alle proprie esperienze, alle emozioni e a un percorso umano di grande rilievo.

La malattia durante il periodo del Covid e il lungo ricovero

Francesco e Francesca sono entrambi personal trainer e hanno costruito nel tempo un percorso professionale e familiare fatto di passione, sacrifici e dedizione. Diversi anni fa, durante il periodo del Covid, la loro quotidianità è stata improvvisamente sconvolta da una grave infezione che ha colpito Francesco, allora bodybuilder affermato, costringendolo ad affrontare un lungo e difficile ricovero ospedaliero.

È iniziato così un periodo complesso, segnato da degenze, preoccupazioni e paure. La coppia, con tre bambine piccole, si è trovata ad affrontare una prova enorme, scegliendo però di non arrendersi.

Il ritorno allo sport e l’attività di personal trainer

La loro vicenda racconta come l’amore si sia trasformato in sostegno concreto, la famiglia in un punto fermo e lo sport in una ragione per continuare a guardare avanti. Ancora oggi Francesco vive pienamente la propria passione: si dedica all’attività di personal trainer, segue le persone che si allenano con lui e dimostra quotidianamente che una difficoltà fisica non rappresenta necessariamente un limite alla possibilità di lavorare, costruire e sentirsi protagonisti della propria esistenza.

Accanto a lui c’è sempre stata Francesca, compagna di vita e di un cammino che ha richiesto una forza straordinaria. Davanti alle telecamere di InfoCilento, i due hanno ripercorso non soltanto la fase più critica, ma soprattutto gli elementi che hanno permesso loro di superarla: l’affetto, la complicità, la determinazione e la solidità di un nucleo familiare che non ha mai smesso di progettare il futuro.

Il valore dell’amicizia nella testimonianza di Elvira Barlotti

A rendere ancora più intensa la puntata è stato l’intervento di Elvira Barlotti, amica della coppia, che ha condiviso un ricordo del periodo della malattia di Francesco e il significato di un legame profondo. Una vicinanza mai venuta meno e una presenza costante nei momenti più delicati, quando anche un gesto o una parola possono fare la differenza.

La sua presenza ha aggiunto un ulteriore tassello al racconto, evidenziando il ruolo dell’amicizia autentica: un rapporto che manifesta il proprio valore proprio quando si presentano le prove più dure.

Il messaggio della terza puntata di Raccontami una storia

La vicenda di Francesco, Francesca ed Elvira affronta i temi dell’amore, dello sport, della famiglia e dell’amicizia, sottolineando l’importanza di non lasciare sole le persone nei momenti di fragilità. La forza di reagire e ripartire nasce infatti spesso dalla consapevolezza di poter contare sul sostegno altrui.

È questo l’obiettivo editoriale di “Raccontami una storia”: incontrare i protagonisti del territorio, ascoltare le loro esperienze e far emergere valori universali spesso dati per scontati. Francesco e Francesca hanno offerto una testimonianza priva di vittimismo, mirata a trasmettere consapevolezza: sebbene la vita possa porre davanti a ostacoli imprevisti, non può cancellare la volontà di amare, lavorare e restare uniti come famiglia. Le vittorie più significative si misurano nella capacità di resistere e nella presenza di chi sceglie di restare accanto nei momenti difficili.

Raccontami una storia va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it

Argomenti
Altre notizie di Video
Tutte le notizie di Video →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità